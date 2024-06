CPTM participa do Tech Trends São Paulo 2024

A CPTM irá participar do evento Tech Trends São Paulo, disponibilizando seu simulador de trens para os visitantes. O Tech Trends São Paulo, que acontecerá nos dias 25 e 26 de junho de 2024, é um evento dedicado a transformar ideias inovadoras em ações práticas para a sociedade, promovendo um ambiente de negócios integrado que conecta governo, setor privado, universidades e sociedade. o evento tem o intuito de fomentar o diálogo entre diferentes setores para viabilizar inovações tecnológicas.

A presença da CPTM no evento tem como objetivo demonstrar como a tecnologia pode ser aplicada no transporte público. O simulador de trens é uma ferramenta fundamental para o treinamento e reciclagem de maquinistas, o qual oferece uma experiência realista e prática. No Tech Trends, os visitantes terão a oportunidade de conhecer essa tecnologia de perto e entender seu papel na melhoria do serviço de transporte.

“Estamos entusiasmados em participar do Tech Trends São Paulo e mostrar como a tecnologia pode melhorar o serviço do transporte público. O simulador não é apenas uma ferramenta de treinamento, é uma demonstração do nosso compromisso em oferecer um serviço de qualidade e inovador para os passageiros,” diz Pedro Moro, presidente da CPTM.