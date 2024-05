CPTM participa do Dia do Desafio com ações nas estações Dom Bosco e Mogi das Cruzes

No próximo dia 29 de maio acontece o Dia do Desafio 2024, campanha que chega à sua 30ª edição com centenas de atividades realizadas em um único dia, chamando a atenção da população para a importância da prática regular de atividades físicas e esportivas. É a maior campanha de estímulo à prática de atividades físicas no mundo.

A data não passará em branco na CPTM, que terá ações em duas estações diferentes da Linha 11-Coral na quarta-feira, ambas organizadas pelo Sesc. Na Estação Dom Bosco, por exemplo, o Sesc Itaquera realiza, entre 06h e 09h, o evento “Se joga no tênis de mesa”. Nesta ação os participantes poderão praticar esta modalidade em equipamentos inusitados de forma lúdica e recreativa com a presença da atleta paralímpica Bruna Alexandre, ouro nas duplas e bronze no individual no Mundial da Espanha 2022; prata no individual e bronze por equipes nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020; bronze no individual e por duplas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; bronze no individual e por equipes no Mundial da China 2014.

Já na Estação Mogi das Cruzes, por exemplo, haverá o desafio de equilíbrio Slackline e a pontaria com o minibasquete para os passageiros de trens e para as pessoas transitando no local. O evento em parceria com o Sesc Mogi das Cruzes ocorre das 12h às 14h e das 17h às 19h, na área externa da estação.

O Dia do Desafio é liderado pela TAFISA (The Association For International Sport for All), com apoio institucional da ISCA (International Sport and Culture Association), da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e a coordenação do Sesc São Paulo no continente americano. É colocado em prática por instituições públicas e privadas em 14 países da América Latina.

Serviço

Dia do Desafio 2024

Data: 29/05/2024

Estação Dom Bosco – Linha 11-Coral da CPTM

Das 06h às 09h

Estação Mogi das Cruzes – Linha 11-Coral da CPTM

Das 12h às 14h e das 17h às 19h