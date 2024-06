CPTM participa do 29º Comitês Técnicos ALAMYS

A CPTM participará do 29º Comitês Técnicos ALAMYS (Associação Latino-americana de Metrôs e Subterrâneos), que será sediado em Granada, na Espanha, entre os dias 30 de junho e 4 de julho. A companhia será representada pelo presidente, Pedro Tegon Moro, e o diretor de Operação e Manutenção da CPTM, Luiz Eduardo Argenton. A companhia também participará de painéis online.

O tema do evento é “Mobilidade urbana sustentável: Soluções energéticas e ambientais para um metro mais eficiente” e durante cinco dias diversas empresas do setor metroferroviário poderão discutir em seis comissões – planejamento, gerenciamento, trens, manutenção, operação e marketing – maneiras de operação e manutenção voltadas à sustentabilidade.



Na segunda-feira (01/07), a CPTM participa da comissão de manutenção e operação. O primeiro painel será apresentado pelo assessor da Diretoria de Operação e Manutenção, Francis Regis da Silva, e pela chefe do Departamento de Engenharia de Estações e Comunicação, Maite A. Botelho Bonfiglioli. Eles irão destacar a importância da comunicação inteligente aos passageiros nas estações.

Mais tarde, o chefe do Departamento de Engenharia de Manutenção de Instalações Fixas, Robson Santos, e o supervisor-geral de Manutenção da CPTM, Felipe Ribeiro Naves, falarão sobre a implantação do Sistema de Gestão de Ativos Operacionais na companhia.

Ainda na segunda-feira, o assessor da Diretoria de Operação e Manutenção, Sergio Barbosa, e o chefe do Departamento de Engenharia de Manutenção de Instalações Fixas, Robson Santos, destacarão como as ações de monitoramento contínuo na CPTM garantem a operacionalidade dos sistemas.

Já na terça-feira (02/07), o Diretor de Operação e Manutenção da CPTM, Luiz Eduardo Argenton, discutirá sobre implantação de sistemas anti-furto. Além dos painéis, Argenton também é coordenador da comissão de Manutenção.

O evento prevê a realização de uma visita técnica ao metrô de Granada e proporcionará a possibilidade de troca de conhecimentos com representantes de outras empresas de transportes do mundo.