CPTM LOVERS: quando o amor pela empresa está literalmente marcado na pele

O sentimento de pertencimento dos colaboradores da CPTM é um dos pilares fundamentais do sucesso e excelência de serviço conquistados nesses 32 anos, comemorados nesta terça-feira (28/05). Essa conexão profunda entre a empresa e seus funcionários vai além do ambiente de trabalho, reflete em gestos emocionantes como as tatuagens, que simbolizam momentos marcantes e experiências vividas na empresa.

Os desenhos de trens, estações e outros elementos que representam as histórias inspiradoras de colaboradores que decidiram eternizar em suas peles a paixão pelo trabalho na empresa.

Divulgação

Entre as histórias compartilhadas, se destaca a de Silvio Luiz de Sá, assistente administrativo na equipe de limpeza de trens de todas as linhas da CPTM, tatuou a torre e trilhos da estação Luz em homenagem aos anos de atividades dedicadas. Para ele, a tatuagem é um símbolo de orgulho e um lembrete constante da importância do seu trabalho na vida dos milhões de passageiros que utilizam os trens diariamente.

Já Rosemary Aparecida, outra colaboradora, optou por tatuar uma locomotiva – um dos modelos mais antigos da ferrovia. “Esse trem representa a evolução da companhia e a minha própria evolução profissional ao longo dos anos”, afirmou.

Divulgação

A CPTM reconhece que esses gestos são muito mais do que simples tatuagens; são demonstrações de amor e lealdade que contribuem para um ambiente de trabalho motivador e inspirador.

Para o presidente da CPTM, Pedro Moro, ver os colaboradores expressando seu carinho pela empresa de maneira tão pessoal é a prova de que a companhia está no caminho certo. “Esse sentimento de pertencimento é essencial para mantermos uma equipe unida e comprometida com a excelência”, destaca Moro.

À medida que a CPTM continua com os seus trabalhos, histórias como essas reforçam a importância de cultivar um ambiente onde o respeito e a valorização dos funcionários são essenciais.

É com esse sentimento que Daniel Araújo, com 13 anos de companhia, decidiu fazer sua primeira tatuagem. Em homenagem à sua trajetória na empresa, no dia 28 de maio de 2024, Daniel tatuou um trem da CPTM estacionado na Estação da Luz, seu local favorito entre as 57 estações administradas pela companhia. O funcionário ganhou destaque com o vídeo “Bentley x Trem“, publicado em setembro de 2023 e entre outros sucessos.

Divulgação

“Quando eu era criança, morei próximo de uma estação da CPTM e conseguia observar a circulação do muro de casa. Ficava deslumbrado com aqueles trens. Anos depois ingressei no SENAI e pude acompanhar de perto toda a melhoria e inovação até os dias de hoje. Além disso, depois de ter conhecido diversos sistemas ferroviários ao redor do mundo e outros transportes sobre trilho, para mim, a melhor continua sendo a CPTM”, contou Daniel. “O sentimento que tenho é de total gratidão por eu ter me tornado quem eu sou hoje. Um terço da minha vida foi nesta companhia e com plena certeza, os melhores anos que vivi”, finaliza.

Neste aniversário de 32 anos, a CPTM celebra não apenas suas conquistas técnicas e operacionais, mas, sobretudo, as histórias de vida que se entrelaçam com a trajetória da empresa, fortalecendo laços e criando um legado duradouro de amor e dedicação.