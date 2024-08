CPTM lança centrais de monitoramento de Estações e Ativos

A CPTM lança, nesta terça-feira (20/08), duas centrais de monitoramento Estações (CME) e Ativos (CMA) com a proposta de aumentar a disponibilidade e a confiabilidade operacional. Os novos espaços vão operar durante 24 horas, no Centro de Controle Operacional (Estação Brás), na parte do sinóptico (painéis) onde antes funcionavam os sistemas das Linhas 8-Dimante e 9-Esmeralda.

A Central de Monitoramento de Estações (CME) vai coordenar as mais diversas funções em suporte à equipe de circulação. Entre as atividades, a nova central deve coordenar o acompanhamento de Pessoas com Deficiência (PCDs) que necessitam de apoio no embarque e desembarque das composições. Com este procedimento, será possível mapear onde os passageiros estão e oferecer toda a assistência necessária.

A CME também vai atuar no alinhamento de estratégias operacionais de fluxo e disponibilizar informações nos avisos públicos e painéis de comunicação visual. Além de estabelecer interface com outros centros, como CCO, CIM, CMA e CMS.

“Essa será mais uma ferramenta de apoio às equipes que atuam em campo nas estações, ampliando a comunicação e a capacidade de auxílio aos passageiros com o amplo monitoramento que será feito pelo CME”, afirma Joanito Jerônimo Ferreira, gerente de Estações e Serviços.

A Central de Monitoramento Ativos (CMA) é composta por diversos postos com especialidades específicas para monitorar dados e comportamentos, a fim de subsidiar decisões e soluções com base nos critérios de risco, custo e desempenho para todos os ativos operacionais da companhia.

As equipes de manutenção do CMA farão interface com as equipes do CIM, Campo e CCO, melhorando a estratégia para garantir a disponibilidade operacional dos ativos. Atualmente, o CMA possui postos nas áreas de Material Rodante e Rede Aérea. Outros pontos estão em desenvolvimento para monitoramento de Elevadores e Escadas Rolantes, abastecimento de água, alarmes, climatização, e monitoramento de salas técnicas.

“O monitoramento contínuo pelo CMA é vital para possibilitar uma interação otimizada entre manutenção e operação, facilitando as estratégias e economizando recursos. Esses métodos já se provaram úteis para evitar falhas com potencial de gerar prejuízo à circulação operacional dos trens”, explica Fábio Abud, gerente de Manutenção de Material Rodante e Oficinas.

“Estamos sempre em busca das melhores soluções técnicas para antecipar estratégias operacionais e soluções que garantam a qualidade da prestação de serviço e a excelência no atendimento, aperfeiçoando a jornada do passageiro nos seus deslocamentos e promovendo a mobilidade urbana”, afirma a presidente da CPTM, Ana Caroline de Faria Eduardo Borges.