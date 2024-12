CPTM lança calendário de 2025 com colaboradores que viralizaram nas campanhas de redes sociais

A CPTM, em parceria com rede de fast food Burger King® e a Heinz, vai lançar um Calendário 2025 tendo como modelos os colaboradores que atuaram nas publicações de redes sociais da Companhia. A ideia surgiu após os diversos pedidos de seguidores nas postagens virtuais ao longo do ano.

A iniciativa, inspirada nos tradicionais calendários americanos, faz parte de uma ação solidária, onde as marcas realizam uma doação financeira e incentivam o público a fazer o mesmo para o Movimento Arredondar.

O perfil da CPTM nas redes sociais ganhou popularidade entre os seguidores com as campanhas inusitadas e criativas, boa parte estrelada pelos funcionários companhia e a mascote Zecaré mostrando curiosidades da operação de trens. A repercussão nas redes sociais, levou o Burger King® a idealizar a ação divertida e impactar de forma positiva a sociedade.

O calendário das marcas traz os personagens que mais fizeram sucesso nas redes sociais da CPTM. Os funcionários foram fotografados de forma descontraída e divertida, junto a itens do cardápio da rede de restaurantes e com ketchup e mostarda da marca Heinz.

“Essa ação marca um ano em que a CPTM estabeleceu parcerias produtivas focadas no bem-estar, responsabilidade cidadã e no entretenimento dos nossos clientes, reforçando a conexão com as milhares de pessoas que viajam diariamente nos nossos trens e interagem ativamente das nossas campanhas e ações. A produção do calendário premia a ideia dos nossos próprios seguidores que pediram nas publicações de redes sociais feitas com nossos colaboradores. Esse é o maior reconhecimento de que estamos conectando as pessoas por trilhos e com nossas histórias”, afirma Rodrigo Pontes, gerente de Marketing e Comunicação da CPTM.

Para André Mendes, gerente de comunicação e marketing da Kraft Heinz Brasil, a parceria entre Heinz e BK vai além do aspecto comercial. Trata-se de uma união de marcas icônicas com foco em criar uma experiência diferenciada aos consumidores. “Estamos aproveitando nossa potência conjunta para criar campanhas impactantes, genuínas e conectadas com conversas reais. Isso gera valor significativo para as marcas, estabelecendo uma conexão mais profunda com os consumidores”, destaca o executivo.

Giulia Queiroz, Diretora de Marketing do Burger King®, ressalta que as três marcas compartilham personalidades fortes e um público-alvo massivo. “Essa colaboração une criatividade, impacto social e estratégia de negócio, estreitando nossa conexão com consumidores que valorizam e consomem as três marcas,” afirma a executiva.

Conheça os funcionários que estarão no calendário e suas trajetórias nas redes sociais da CPTM:



– Amanda, agente de segurança, alertou sobre o que fazer quando um objeto cai na via;



– Augusto, agente de estação, protagonizou um vídeo engraçado na onda do cantor Bruno Mars para incentivar a Campanha Criança Feliz, de doação de brinquedos;



– Cristiane, agente de segurança, deu dicas sobre o Espaço Maternidade para atender família com bebês e crianças;



– Cristiane, agente de estação, atuou no vídeo sobre Credencial do Trabalhador Desempregado, que dá acesso à entrada;



– Daniel, maquinista, estrelou a campanha de orientação para não segurar as portas dos trens;



– Karen, mecânica de trem, explicou como funciona a troca de pastilhas de freio de uma composição, além de mostrar como nascem os trens;



– Quinteri, maquinista, explicou como controlar o trem via controle remoto;



– Patrícia, Agente de serviços de operação, contou como são feitos os avisos ao público, mensagens que são emitidas nas estações e nos trens;



– Reginaldo, técnico de obras, ganhou destaque na publicação em que explicou tecnicamente as etapas de uma obra e precisou ser traduzido pelo DM;



– Wagner, agente de segurança, esteve presente no post com dica sobre segurança nas escadas rolantes;



– Willian, técnico de trens, mostrou como é feita a manutenção das portas dos trens da CPTM.



– Zecaré, mascote da CPTM, já é um influencer e participou de diversas publicações da companhia