CPTM inicia operação assistida da chegada da Linha 11-Coral à Estação Palmeiras-Barra Funda

A partir deste domingo (15), a CPTM inicia a operação assistida para que a Linha 11-Coral opere até a Estação Palmeiras-Barra Funda, que atualmente atende a Linha 7-Rubi e o Serviço Expresso Aeroporto, além das linhas 3-Vermelha do Metrô e 8-Diamante da ViaMobilidade.

O novo trecho da linha entre Luz e Palmeiras-Barra Funda estará operacional todos os domingos, das 10h às 15h, e deve durar aproximadamente por 9 meses.

A Linha 11-Coral é a mais movimentada e a que tem o menor intervalo da companhia – menor intervalo que na maioria dos metrôs do Brasil -, por isso, e para não afetar a operação e prejudicar os passageiros, a empresa precisou reduzir o período semanal de operação. Nos demais dias e horários, será mantido o trajeto normal da linha a partir da Estação Luz até Estudantes.

Durante o período, serão avaliados itens fundamentais para o conforto e a segurança dos passageiros como rede aérea, sinalização, via permanente e plataformas. “O objetivo é iniciar a operação em horário comercial com todos os itens validados, sempre priorizando a segurança total do nosso passageiro”, explica Paulo Mota, gerente de circulação da CPTM.

A chegada da Linha 11-Coral até a Estação Palmeiras-Barra Funda permitirá uma nova ligação entre as estações localizadas no centro da capital paulista (Barra Funda, Luz e Brás). Atualmente essa ligação também é possível com a utilização da Linha 7-Rubi.

“Com o início da operação assistida em 15/12 confirmamos o comprometimento da CPTM em promover um serviço cada vez mais de excelência aos nossos passageiros, melhorando a mobilidade e a transferência entre modais, o que facilita a vida e a rotina de quem utiliza diariamente os nossos trens”, afirma Michael Cerqueira, presidente da CPTM.