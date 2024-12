CPTM inicia operação assistida da chegada da Linha 11-Coral à Estação Palmeiras-Barra Funda neste domingo (15)

A partir deste domingo (15), a CPTM inicia a operação assistida para que a Linha 11-Coral opere até a Estação Palmeiras-Barra Funda, que atualmente atende a Linha 7-Rubi e o Serviço Expresso Aeroporto, além das linhas 3-Vermelha do Metrô e 8-Diamante da ViaMobilidade.



O novo trecho da linha entre Luz e Palmeiras-Barra Funda estará operacional todos os domingos, das 10h às 15h, e deve durar aproximadamente por 9 meses.



A Linha 11-Coral é a mais movimentada e a que tem o menor intervalo da companhia – menor intervalo que na maioria dos metrôs do Brasil -, por isso, e para não afetar a operação e prejudicar os passageiros, a empresa precisou reduzir o período semanal de operação. Nos demais dias e horários, será mantido o trajeto normal da linha a partir da Estação Luz até Estudantes.



Durante o período, serão avaliados itens fundamentais para o conforto e a segurança dos passageiros como rede aérea, sinalização, via permanente e plataformas. “O objetivo é iniciar a operação em horário comercial com todos os itens validados, sempre priorizando a segurança total do nosso passageiro”, explica Paulo Mota, gerente de circulação da CPTM.



A chegada da Linha 11-Coral até a Estação Palmeiras-Barra Funda permitirá uma nova ligação entre as estações localizadas no centro da capital paulista (Barra Funda, Luz e Brás). Atualmente essa ligação também é possível com a utilização da Linha 7-Rubi.



“Com o início da operação assistida em 15/12 confirmamos o comprometimento da CPTM em promover um serviço cada vez mais de excelência aos nossos passageiros, melhorando a mobilidade e a transferência entre modais, o que facilita a vida e a rotina de quem utiliza diariamente os nossos trens”, afirma Michael Cerqueira, presidente da CPTM.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.