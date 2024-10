CPTM inicia entrega dos brinquedos da Campanha Criança Feliz 2024

Do que você gostava de brincar quando era criança? Para Ryan Magoga da Silva, de 12 anos, essa resposta se resume a uma palavra: trem. O menino, autista grau 1, é apaixonado pela ferrovia desde quando tinha 4 anos e realizou, nesta quarta-feira (09/10), o sonho de conhecer de perto as instalações da CPTM.

Ele e outras 15 crianças, as quais são assistidas pela Associação dos Cidadãos Unidos da Zona Leste (ACZL), estiveram no Centro de Controle Operacional (CCO), no Brás, e participaram do início da entrega de brinquedos arrecadados durante a Campanha Criança Feliz 2024 da CPTM.

A iniciativa é organizada pelo Comitê de responsabilidade Social e Cidadã da CPTM e arrecadou mais de 7 mil brinquedos nesta sexta edição, que teve início em 13 de setembro. Com isso, foi possível ampliar o número de instituições atendidas, de 16 para 22, que são credenciadas aos Fundos Sociais Estadual e municipais, localizadas em Diadema, Ribeirão Pires, Santo André, Mauá, Capital, Caieras, Poá, Suzano e Francisco Morato.

Além dos presentes, as crianças visitaram o simulador de trens e sentiram um pouco como é o dia a dia de um maquinista. Ryan era um dos mais animados e, após a experiência, saiu determinado: “Quando crescer serei maquinista!”, contou.

A manhã ainda reservou algumas surpresas. A divertida apresentação do palhaço Tio Goiabada, que foi recheada de brincadeiras, e a sessão de cinema com exibição do curta-metragem interativo do Seninha.

O presidente da CPTM, Michael Cerqueira e os diretores Luiz Eduardo Argenton (de Operação e Manutenção) e José Marcos Miziara Filho (Planejamento e Novos Negócios) participaram da cerimônia.

“Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, entregando esses presentes para vocês. Essa é uma entrega simbólica, que consagra o trabalho do Comitê de Responsabilidade Social e Cidadã, que aliado à solidariedade dos passageiros, fará muitas crianças felizes neste Dia das Crianças”, afirmou Cerqueira.

O presidente da ACZL, Manoel Santos Silva, agradeceu à CPTM por ter feito a diferença na vida das crianças da associação, que está localizada próxima à Estação Dom Bosco (Linha 11-Coral). “Nós realizamos um trabalho com as crianças da comunidade, com esportes, reforço escolar, cumprindo a função social. E essa oportunidade de estar aqui na CPTM, das crianças conhecerem o simulador, andarem de trem, ganharem esses presentes me deixa muito feliz e agradecido”, disse.

Ao fim da programação, Ryan não queria ir embora. A mãe dele, Aparecida Magoga da Silva, contou que ele estava realizando um sonho. “Ele [Ryan] está radiante! Faz oito anos que a vida dele é só trem. Em casa não temos carrinho, moto. É só trem. Ele conhece todas as estações e estar aqui hoje, conhecendo a estrutura, está sendo maravilhoso. A realização de um sonho!” contou.