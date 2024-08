​CPTM homenageia Rebeca Andrade com grafite na Estação Aeroporto-Guarulhos

A partir deste sábado (24/08), a maior medalhista olímpica brasileira, Rebeca Andrade, estará eternizada em uma grafite com imagem em uma parede da Estação Aeroporto-Guarulhos, da Linha 13-Jade da CPTM. O rosto sorridente da atleta com os braços abertos erguendo a Bandeira do Brasil ganhou espaço no mezanino da área livre da estação.

A expressão artística em homenagem à ginasta Rebeca Andrade tem dimensões de 3,80 de altura por 5,80 de largura, uma forma de destacar a magnitude da atleta com maior número de medalhas olímpicas em nosso país. A escolha da estação tem um significado especial, uma vez que ela é natural de Guarulhos.

O idealizador e criador do trabalho é o artista João Belmonte, que é professor, psicopedagogo e autor do livro infantil “O tênis do Paulinho”, vencedor do Prêmio Sabotage 2020/2021, como destaque do grafite em São Paulo. João também é criador do projeto Geloteca, que transforma geladeiras desativadas em “bibliotecas ambulantes” para incentivo à leitura, e estão disponiveis em 17 estações da CPTM.

“Eu já tinha interesse em retratar a Rebeca nas Olimpíadas de Tóquio de 2020. Por ter nascido em Guarulhos, nada mais justo que uma homenagem à altura da atleta. O local na estação ficou muito perfeito para a arte Grafite, o passageiro em translado do aeroporto pode apreciar o colorido da arte urbana que quebra a rotina”, explica João Belmonte.

A arte da ginasta entra para o acervo das personalidades femininas retratadas pelo artista, sempre relacionadas a algum contexto sociocultural, esportivo e histórico e que são referência para a sociedade.

“A presença da imagem forte da Rebeca em nosso espaço é uma forma de homenagear todas as mulheres que são protagonistas em suas atividades e para incentivar novos protagonismos. Além de ser uma maneira de presentear nossos passageiros ocupando os espaços com arte”, afirma Ana Caroline de Faria Eduardo Borges, presidente da CPTM.

Arte e cultura na CPTM

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.