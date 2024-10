CPTM firma parceria com o IPT para a instalação de um novo Centro de Inovação

A CPTM, em conjunto com Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), deu o primeiro passo para a nova etapa do projeto de Mobilidade Urbana no ‘IPT Open’. Nesta terça-feira, 22 de outubro, a Companhia firmou parceria que prevê a instalação de um centro de inovação no campus da instituição com foco em tecnologias aplicáveis à ferrovia e o transporte metropolitano.

O novo programa tem como objetivo impulsionar a inovação e empreendedorismo no setor de transporte público, criando um ambiente propício ao desenvolvimento de novas tecnologias e soluções com ênfase em áreas como: cidades inteligentes, engenharia civil, novos materiais, energia renovável, nanotecnologia e as tecnologias da Indústria 4.0.

Este espaço irá funcionar como um escritório avançado de projetos. O local será utilizado para promover a colaboração e a viabilidade de financiamento, entre empresas públicas e privadas, para pesquisa e desenvolvimento de novas soluções. O intuito do centro também inclui sugestões de novas ideias para a melhoria na manutenção de equipamentos, capacitação de colaboradores e entre outros pontos importantes para o segmento.

Além da área ferroviária, a CPTM também tem interesse em desenvolver novos métodos para outras áreas, como para as cidades inteligentes. Dentre os assuntos discutidos previamente entre as empresas, está a otimização do uso de energia, redução de custos, desenvolvimento de fontes de energia sustentáveis e avanços em tecnologia da informação, abrangendo conectividade, segurança de dados e aprendizagem de máquinas.

Segundo Anderson Correia, diretor-presidente do IPT, o projeto prevê ser executado em duas etapas: a primeira envolve a instalação do Centro de Inovação, com obras de infraestrutura de 50 metros quadrados no Prédio 50 do IPT, e que estará sob responsabilidade da CPTM. A segunda etapa irá focar no desenvolvimento conjunto de projetos de pesquisa e desenvolvimento, inicialmente com quatro projetos a serem realizados em conjunto com o IPT e os demais agentes deste ecossistema de inovação.

“A CPTM tem se empenhado em intensificar sua participação em ambientes para promover a tecnologia, consolidando a inovação como uma estratégia central para os negócios. Estamos comprometidos em sempre buscar soluções modernas e eficazes para contribuir com o desenvolvimento sustentável do setor”, afirma Michael Cerqueira, Presidente da CPTM.

Sobre o IPT Open

Lançado em 2019, o IPT Open é um programa inédito de parceria entre o setor público e privado realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

O IPT Open é destinado para empresas de todos os portes e quaisquer setores econômicos que demandem soluções com alta complexidade tecnológica. A meta do programa é gerar novos produtos e soluções inovadoras através da conexão entre todos os elos da jornada da inovação em um único local.

Como parte da estratégia do IPT Open, foi publicado, em 2021, um chamamento público para empresas que desejassem instalar seus próprios centros de inovação no campus do IPT e poderem participar mais intensamente das conexões neste ambiente que reúne os agentes fundamentais para alavancar a inovação e o desenvolvimento tecnológico.

O IPT Open denomina este ambiente como ecossistema hardtech, que envolve grandes corporações, startups, investidores, pesquisadores, agências de fomento e inúmeros outros agentes que desenvolvem e suportam a jornada de soluções tecnológicas até o mercado.