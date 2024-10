CPTM expõe mockup de trem na Estação Brás a partir desta sexta-feira

O mockup de uma cabine de maquinista e parte do primeiro carro de um trem da frota da CPTM está exposto na Estação Brás a partir desta sexta-feira (18/10). A réplica foi aberta oficialmente à visitação pública após uma cerimônia de inauguração, realizada hoje pela manhã, com a presença do diretor de Operação e Manutenção, Luiz Eduardo Argenton, do chefe do Departamento de Manutenção Industrial, Locomotivas, Veículos Ferroviários e Auxiliares, Aguinaldo Milan, e do Supervisor Geral de Manutenção, Gustavo dos Santos Azevedo.

A proposta é oferecer às pessoas, especialmente às crianças, que passarem pela estação a oportunidade de conhecer detalhadamente o sistema do painel de uma cabine de trem, bem como transitar pelo salão de uma composição.

Apesar de dimensões e escala um pouco menores às de uma composição real, o mockup tem uma estrutura similar, resistente e robusta que chega entre 3,5 a 4 toneladas, 2,90 de altura, 2,84 de largura e 7,60 de comprimento. O interior da composição terá todas as características que compõem um modelo original da frota da companhia, com portas, bancos, balaústres (pega-mão), sinalização e comunicação visual.

Usando como base a série 2070 (que atualmente roda na Linha 12-Safira), a proposta da equipe técnica foi recriar uma versão mais próxima da frota atual com a cor vermelha e testa preta. O processo de criação e montagem durou pouco mais de um mês e envolveu quase 20 profissionais. “Foram utilizadas peças antigas, materiais fora de uso e mão de obra própria para recriar e reformar a composição já existente”, explica Gustavo dos Santos Azevedo.

O mockup é um projeto que busca aproximar as pessoas da CPTM, um projeto acessível que permite a visita de todos. “O acesso está de acordo com as normas de acessibilidade, a rampa de acesso auxilia para que todos os passageiros possam ver o mockup e esse é o nosso objetivo, aumentar a interatividade entre passageiro e CPTM, trazendo boas experiencias”, conta Aguinaldo Milan.

Assim que a réplica foi inaugurada, diversos passageiros passaram pelo local e registraram o momento.



“O projeto é um pedido antigo dos passageiros que têm curiosidade para visitar uma cabine de trem e não é possível por causa da complexidade da nossa operação. Queremos que o espaço seja um ponto de visitação, onde as pessoas possam registrar bons momentos”, afirma Luiz Eduardo Argenton, diretor de Operação e Manutenção da CPTM.