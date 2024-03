CPTM: Estação Tatuapé recebe ação de saúde no Dia Mundial da Obesidade

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em parceria com a ADJ Diabetes Brasil, recebe nesta segunda-feira (4), uma ação de saúde em referência ao Dia Mundial da Obesidade na Estação Tatuapé, das 9h às 17h.

Durante o evento serão disponibilizados 700 testes gratuitos de pesagem, aferição de glicemia, peso, altura, cálculo do índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal. Os passageiros também poderão esclarecer dúvidas sobre os resultados dos testes, além de conhecer mais informações a respeito da obesidade, seus efeitos na saúde e impactos na qualidade de vida da pessoa.

Além dos serviços, os profissionais de saúde estarão disponíveis para tirar dúvidas de acordo com os resultados dos testes. A inciativa pretende promover a conscientização dos passageiros sobre os riscos associados à obesidade, principalmente o diabetes, que, segundo dados do Atlas 2021 da Federação Internacional de Diabetes – IDF, atinge 13 milhões de brasileiros atualmente.

Dia Mundial da Obesidade

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu o dia 4 de março como Dia Mundial da Obesidade, com o objetivo de disseminar conhecimentos sobre a doença e também como uma maneira de combater o estigma social a respeito do problema. A data é um meio de conscientizar a população a respeito da doença, melhorar políticas de combate, além de promover o debate entre agentes e organizações especializadas na prevenção e tratamento da obesidade.

Segundo a OMS, a obesidade é definida por excesso de gordura corporal em quantidades que causem risco à saúde, entre os quais diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares. A entidade também divulga que cerca de 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso até 2025. Desses, 700 milhões com obesidade. Segundo dados do Ministério da Saúde, a obesidade atinge mais de 41 milhões de brasileiros. Os jovens e adolescentes também fazem parte desse público.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção do bem-estar de seus passageiros.