CPTM: estação Suzano recebe exposição de fotos da Vila de Paranapiacaba

A CPTM anuncia, em parceria com a Prefeitura de Santo André, a continuidade da exposição de fotos sobre a Vila de Paranapiacaba, inicialmente instalada na Estação da Luz como parte da partida do Expresso Turístico com destino a Paranapiacaba.

A partir desta sexta-feira (1), a mostra estará na estação Suzano, que atende a linha 11-Coral, seguindo até o dia 29 de março. Após esse período, seguirá para outras estações.

A exposição de fotos captura momentos marcantes da Vila de Paranapiacaba, proporcionando uma viagem visual pela biografia e beleza do local. Desde a saída do Expresso Turístico até os itens mais inusitados da vila, as imagens destacam a identidade da região.

Exposição Vila de Paranapiacaba

Data: 1 a 29 de março

Local: Estação Suzano, que atende a linha 11-Coral

Horário: das 4h à 0h, horário operacional