CPTM é premiada no 11º Prêmio Tecnologia & Desenvolvimento Metroferroviários

A CPTM participou da abertura da 30ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, promovida pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP), que acontece até 25 de outubro no Nikkey Palace Hotel, na Liberdade, São Paulo. Durante a cerimônia também foi realizada a entrega do 11º Prêmio Tecnologia & Desenvolvimento Metroferroviários. A companhia foi premiada na categoria 1 – Políticas públicas; planejamento urbano; financiamento (funding); gestão de empreendimentos de transporte; tarifas e custeio do serviço.

O presidente da CPTM, Michael Cerqueira, fez um discurso impactante na cerimônia de abertura do evento e destacou a importância da inovação para companhia.

“Primeiramente, quero agradecer à AEAMESP por esta oportunidade. Realizar meu primeiro evento externo em um local tão relevante para o setor faz todo sentido. Outro ponto importante que gostaria de destacar é que, nos últimos anos, falamos muito sobre inovação, mas até que ponto essa inovação se transforma em soluções reais para os desafios que enfrentamos? Na CPTM, estamos nos preparando intensamente para isso. Nas últimas duas semanas, promovemos a 4ª Semana de Inovação e assinamos uma parceria com o IPT”, afirmou Cerqueira.

O presidente também apresentou oficialmente o novo serviço ‘CPTM Serviços’. “Essa iniciativa vai além de gerar receita para a companhia; ela reforça nosso compromisso com a qualidade no atendimento ao setor”, destacou.

Seguindo a programação, os finalistas do 11º Prêmio Tecnologia & Desenvolvimento Metroferroviários, promovido pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), foram chamados ao palco.

Seis artigos da CPTM estavam concorrendo e o trabalho ‘Análise de dados em auditoria para prevenção de fraudes do Sistema de Bilhetagem Eletrônica’, elaborado por Erika Aparecida Siqueira Nanci e Juliana Stark, do Departamento de Auditoria da CPTM, foi premiado na categoria 1 – Políticas públicas; planejamento urbano; financiamento (funding); gestão de empreendimentos de transporte; tarifas e custeio do serviço.

Todos os finalistas receberam certificado e troféu de participação. O vencedor de cada uma das categorias recebeu também a premiação no valor de R$ 7 mil. Todos os artigos farão parte da programação da Semana de Tecnologia.

“Estamos muito orgulhosos dos nossos colaboradores por essas conquistas. Isso evidencia o comprometimento e o talento das pessoas que trabalham com a gente, seja nas áreas técnicas ou operacionais”, ressaltou Cerqueira.

Neste primeiro dia de evento, os participantes também aproveitaram o espaço METROFERR Lounge Experience, destinado à interação e troca de experiências com outros profissionais e empresas do setor.

A Semana de Tecnologia Metroferroviária, organizada pela AEAMESP, celebra três décadas de contribuição para o fortalecimento da tecnologia metroferroviária no país e que tem como objetivo a promoção, valorização técnica dos profissionais e a difusão de inovações no setor. O evento reúne mais de 80 palestrantes nacionais e internacionais e oferecendo mais de 40 horas de conteúdo exclusivo para cerca de 1.500 participantes, entre especialistas, profissionais e representantes de empresas do setor metroferroviário.

Agenda:

Evento: 30ª Semana de Tecnologia Metroferroviária

Data: 22 a 25 de outubro

Local: Nikkey Palace Hotel (Rua Galvão Bueno, 425, Liberdade, São Paulo-SP)