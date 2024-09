CPTM e Metrô funcionarão 24h para o jogo da NFL no Brasil

A CPTM e o Metrô prepararam uma operação especial, com funcionamento dos trens 24h, para transportar quem vai à primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil, na próxima sexta-feira (6) na Neo Química Arena, em Itaquera.

Com previsão de público de 46 mil pessoas, a organização da partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, elaborou uma estratégia para privilegiar a chegada dos espectadores por transporte público, por meio das linhas 11-Coral e 3-Vermelha, que promovem conexão direta ao local do jogo. Dentro dessa estratégia, o estacionamento do estádio estará fechado e será permitido acesso ao perímetro da arena apenas às pessoas que portarem ingresso do evento.