CPTM e Metrô de SP terão postos de cadastramento para vagas de estágio e emprego

O Centro de Integração Empresa Escola (Ciee) leva postos de cadastramento para estágio e cursos de aprendizagem para as estações da CPTM e Metrô de São Paulo. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso dos estudantes aos cursos, vagas e eventos disponíveis no portal do Ciee.

O público-alvo são estudantes de 14 a 24 anos para o programa Jovem Aprendiz e alunos a partir de 16 anos, que estejam cursando o ensino médio, superior ou técnico, para vagas de estágio.

Ciee em Movimento – CPTM

A Estação Corinthians-Itaquera da CPTM oferece nesta semana a oportunidade de cadastramento em vagas de estágio e cursos de aprendizagem para estudantes entre 14 e 24 anos matriculados no ensino médio, técnico ou superior.

Durante a ação, que acontece terça (16) e quarta-feira (17), também haverá divulgação de cursos online, orientações e atendimento pelos profissionais do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee). Os estudantes poderão se cadastrar para vagas de estágio das 11h às 15h.

Ciee em Movimento – Metrô

O Ciee, que nas ações realizadas em estações do Metrô desde janeiro deste ano já atendeu quase 2 mil pessoas interessadas em vagas de estágio, volta a colocar seu posto móvel à disposição dos passageiros.

Na terça-feira (25) e na quarta-feira (26), das 11h às 16h, o posto vai funcionar na área livre da estação Palmeiras-Barra Funda, na Linha 3-Vermelha. A ação irá auxiliar os estudantes no cadastramento para terem acesso aos cursos, vagas e eventos disponíveis no Portal do Ciee.

CATe no Metrô

Na quinta-feira (27) e na sexta-feira (28), das 8h às 15h, na estação Vila Madalena, na Linha 2-Verde (área externa), o Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedorismo – CATe faz o cadastro e encaminhamento para vagas de emprego, elaboração de currículo e presta auxílio com a carteira de trabalho digital.

Representantes da Agência São Paulo de Desenvolvimento – Ade Sampa vão dividir o espaço com o CATe se colocando à disposição para orientar pessoas interessadas em se tornar microempreendedores. Informações sobre os cursos e programas gratuitos fazem parte do atendimento.

Os eventos apoiados pela companhia, por meio do Programa Metrô Social e com a participação de entidades parceiras, têm o objetivo de promover a integração e educação.

Ciee em Movimento – CPTM

Local: Estação Corinthians-Itaquera – que atende a Linha 11-Coral

Datas: 16 e 17 de janeiro

Horário: das 11h às 15h

Ciee em Movimento – Metrô

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda, na Linha 3-Vermelha

Datas: 25 e 26 de janeiro

Horário: das 11h às 16h

Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedorismo – CATe

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda, na Linha 3-Vermelha

Datas: 27 e 28 de janeiro

Horário: das 8h às 15h