CPTM destaca projetos e histórias no Dia Internacional das Mulheres na Engenharia

No dia 23 de junho é celebrado o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, uma data dedicada a reconhecer e valorizar o talento e a capacidade das engenheiras. Essas profissionais estão conquistando, cada vez mais espaço no mercado onde atuam e na ferrovia não seria diferente.

A CPTM conta atualmente com cerca de 40 engenheiras, que lideram importantes obras e projetos na empresa. Embora a companhia saiba que esse número seja pequeno em comparação com ao universo em que atua, vem conquistando grandes e significativas mudanças nesse cenário.

“Nosso objetivo é garantir que essas profissionais tenham as mesmas oportunidades e reconhecimento”, afirma Maicon Satiro, assessor de Gestão Estratégica Empresarial.

Ao longo dos 32 anos da CPTM, a empresa agregou diversas histórias de engenheiras, entre elas a de Beatriz Sayuri Miyagi Fressato, que em 2024 completa 26 anos de jornada na empresa.

A colaboradora iniciou sua trajetória na companhia em 1998 como agente operacional, trabalhando nas linhas 11-Coral, 10-Turquesa, 8-Diamante e 7-Rubi.

Em 1999, começou sua faculdade de Engenharia, considerado um desafio, visto que ajudava seu pai com os trabalhos na feira, onde tinham uma barraca de frutas durante a semana, finais de semana e feriados. Sua jornada demandava acordar de madrugada para descarregar, montar, organizar, vender e desmontar a barraca, independentemente das condições climáticas.

Após um concurso interno, em 2000, Beatriz se tornou maquinista das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa. Mesmo assim, continuou seus estudos à noite e se formou engenheira no final de 2003. Em 2005, três novos concursos internos foram abertos, sendo eles para controlador do CCO, supervisor de Tração e analista trainee (este último destinado a formados em Engenharia). Beatriz se inscreveu nos três e foi aprovada em todos. Essa conquista marcou uma virada em sua carreira, levando-a para a área de Manutenção da companhia. Já em 2007, ela começou a trabalhar na Manutenção da Via Permanente (trilhos), atuando nas linhas 7/10, 8/9 e 11/12, onde está até o momento, completando 17 anos e administrando cerca de 200 pessoas na equipe.

“Nunca pensei que era uma mulher no meio masculino. Acho que quando se pensa assim, a própria mulher se priva e se isola de algumas atividades”, destaca Beatriz. “Uma vez meu pai me disse que tudo o que fazemos com medo não dá certo”, finaliza.

Ao longo de sua trajetória na CPTM, Beatriz não apenas desenvolveu suas habilidades profissionais, mas também construiu uma vida repleta de aprendizado e conexões significativas. “Aqui tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e até mesmo o meu marido”, conta Beatriz.

Em 2022, a CPTM realizou seu primeiro censo com o intuito de compreender melhor o perfil dos colaboradores e identificar áreas que necessitam de mais atenção em relação às iniciativas de inclusão. O Censo de Diversidade 2023/2024 contou com a participação de mais de 5 mil colaboradores, representando pouco mais de 80% do quadro total da empresa. “A CPTM está comprometida em criar ambientes de trabalho mais seguros, respeitosos e inclusivos,” destaca Satiro.

Nos últimos anos, a CPTM tem promovido diversas ações de conscientização e cursos por meio da intranet corporativa, além das iniciativas do Comitê de Responsabilidade Social. A empresa também busca promover projetos externos, dando ainda mais visibilidade ao tema da inclusão e diversidade.

A análise dos dados do censo é essencial para desenvolver ações de curto, médio e longo prazo. Esses dados também serão utilizados para aprimorar os canais de denúncia, criar grupos de afinidade e implementar outras atividades que promovam a diversidade e a inclusão.

“Neste Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, destacamos o progresso alcançado até o momento e reafirmamos nosso compromisso em apoiar e promover o crescimento das engenheiras na CPTM”, reforça Pedro Moro, presidente da CPTM.