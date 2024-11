CPTM assina mais uma parceria de inovação com empresa belga Barco

Na tarde desta segunda-feira, 25 de novembro, a CPTM recebeu o Ministro-Presidente do Governo da Região flamenga da Bélgica, Matthias Diependaele, e executivos da empresa belga, Barco, no Centro de Controle Operacional (CCO), no Brás. A ocasião reforçou a sólida parceria entre a CPTM e a Barco, uma renomada empresa especializada em tecnologia, marcando um momento importante para a modernização do sistema de monitoramento do transporte público paulista.

O evento teve como objetivo a formalização das tratativas para a contratação dos serviços de manutenção e atualização tecnológica do sistema de Vídeo Wall do CCO Brás. Este sistema desempenhará um papel crucial na gestão em tempo real das operações ferroviárias, contribuindo para a segurança e eficiência no atendimento aos passageiros.

O novo contrato prevê atualizações fundamentais, como a substituição de projetores LED por tecnologia LASER, que oferece maior durabilidade e eficiência energética, além da modernização do sistema de controle com a plataforma CTRL 10×2, ampliando a capacidade de monitoramento. Também estão inclusos serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico especializado e treinamento operacional das equipes.

“A parceria de mais de uma década entre Flandres e São Paulo, representada pela colaboração entre a CPTM e a Barco, é um exemplo extraordinário de como a tecnologia pode transformar a mobilidade urbana. Estamos orgulhosos de contribuir com nossa expertise para modernizar o sistema de transporte público, reforçando os laços entre nossas regiões e beneficiando diretamente milhões de passageiros diariamente”, afirmou Matthias Diependaele.

A CPTM destacou a relevância da parceria de mais de uma década com a Barco, que tem sido essencial para o aprimoramento de sua infraestrutura tecnológica. O encontro contou com a presença e discursos de representantes da CPTM, do Metrô, STM e da Barco, além do pronunciamento do Ministro Matthias Diependaele, que reforçou a importância da colaboração internacional entre São Paulo e a região flamenga da Bélgica.

Para representar o Metrô, estavam presentes Fabio Siqueira Neto, Diretor de Operações, e Milton Júnior, Gerente de Operações, entre outros executivos. Em discurso Fabio Siqueira mencionou a honra em ter a Barco também como parceira. Representando a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), estava o Secretário Executivo, Manoel Marcos Botelho.

O evento resultou na assinatura de uma carta de intenções, reafirmando o compromisso mútuo de buscar excelência e inovação no transporte público. “Esta parceria destaca como a tecnologia e a cooperação internacional podem transformar a mobilidade urbana, beneficiando diretamente os passageiros e contribuindo para o desenvolvimento da cidade de São Paulo”, afirmou Ana Caroline Borges, Diretora Administrativa e Financeira da CPTM.