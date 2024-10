CPTM arrecada R$ 5,16 milhões no terceiro leilão de materiais reaproveitados do ano

A CPTM arrecadou R$ 5,16 milhões no terceiro leilão de inservíveis deste ano, realizado no último dia 10, aumento de 2% em comparação ao valor total previsto para o certame. Dos 62 lotes disponíveis, foram arrematados 54, com ágio de 13% do preço de venda em relação ao valor inicial previsto.

Todos os 48 carros ferroviários da série 2000 ofertados foram arrematados, representando 42% do valor total do leilão. Além dos veículos, itens como cobre e trilhos responderam por aproximadamente 75% do valor total da arrecadação.

Os lotes não arrematados neste leilão serão novamente disponibilizados no próximo certame de inservíveis, previsto para acontecer ainda no segundo semestre deste ano.

“Este terceiro leilão obteve uma taxa de sucesso de 87%, o que proporcionou uma importante receita acessória para a companhia. E ainda representa benefícios ambientais em razão da reutilização e reciclagem de materiais que já não são mais úteis para o nosso negócio”, explica Leandro Capergiani, gerente de Logística da companhia.