CPTM abre inscrições para Plano de Desligamento Incentivado

A CPTM informa que as inscrições para o Plano de Desligamento Incentivado (PDI) começam nesta terça-feira (15/10).

O plano, que é totalmente voluntário, não tem meta de desligamentos e será dividido em quatro fases distribuídas por cargos. O funcionário terá até 45 dias, de acordo com a sua fase, para aderir.

As inscrições serão analisadas conforme as regras do programa e o desligamento poderá ocorrer em até 12 meses após a adesão ao PDI.

O plano é destinado a todos os colaboradores do quadro permanente da CPTM. Além das verbas rescisórias previstas no Artigo 484-A da CLT, o funcionário contará com um incentivo financeiro atrelado ao tempo de serviço prestado. Outras fases poderão ser incluídas sem alteração das condições apresentadas.