CPS realiza Simpósio de Iniciação Científica na próxima sexta-feira (8)

O Centro Paula Souza (CPS) promove nesta sexta-feira (8) a sexta edição do Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica. Alunos de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais apresentarão 65 trabalhos desenvolvidos a partir de bolsas de iniciação científica, iniciação tecnológica e inovação, ofertadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Gratuito e aberto ao público, o evento será online e para ter acesso à plataforma de transmissão é necessário se inscrever neste link. Participam da abertura do encontro o coordenador da Unidade de Ensino Superior de Graduação (Cesu) do CPS, Rafael Ferreira Alves, e o diretor do Departamento Acadêmico-Pedagógico da Cesu, André Braun.

“Os bolsistas aprendem a ter foco na pesquisa, ao mesmo tempo em que ampliam seus horizontes”, afirma Rafael Ferreira Alves. “Esses estudantes precisam trabalhar em grupos e se preparam com leituras de artigos em outros idiomas, enquanto treinam a escrita e a habilidade de falar em público. Um conjunto de competências técnicas e socioemocionais precisa ser colocado em prática.”

A programação ainda conta com palestra acerca do tema Avanços e limites do marco legal de ciência, tecnologia e inovação, ministrada pelo coordenador de Ensino Superior da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Marcos Nogueira Martins.

Serviço

6º Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica

Data: 8 de novembro

Horário: das 8h30 às 17 horas

Inscrições e mais informações: aqui