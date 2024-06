CPS realiza primeiro Concurso de Gastronomia entre Etecs

Nesta sexta-feira (14), seis grupos de estudantes e professores de cursos técnicos em Gastronomia e da especialização técnica em Enogastronomia, de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS), participaram da final da primeira edição do Concurso de Gastronomia do CPS, na Etec Santa Ifigênia, na Capital. A receita campeã é da Etec Alberto Santos Dumont, de Guarujá. O segundo e o terceiro lugares foram conquistados por dois grupos da Etec Benedito Storani, localizada em Jundiaí.

Promovido pela Cetec Capacitações, o concurso incentiva uma competição saudável entre as unidades que oferecem formações no segmento da culinária, com objetivo de estimular a criatividade e a inovação. O desafio proposto foi a criação de uma receita autoral para um prato principal, tendo como referência cardápios de festas juninas. Foi obrigatório usar entre os ingredientes uma opção de carne suína e temperos de uma das marcas parceiras do concurso. Outra regra é que os pratos seguissem a apresentação no estilo à la carte.

Formados por três estudantes e um professor orientador, 26 grupos se inscreveram para participar da competição. Desses, seis foram selecionados para a etapa final, presencialmente. A organizadora da competição, Bruna Fiore, avalia positivamente os resultados da iniciativa. “Percebemos que a ideia foi muito bem aceita entre as unidades, já que conseguimos mobilizar alunos e docentes, de diversas Etecs do Estado, com receitas incríveis, ficha técnica e os devidos testes de sabor.” Ela complementa que a proposta é incorporar o concurso ao calendário anual de eventos da autarquia.

A grande final

Canjiquinha com costela suína desfiada e redução de quentão; Copa lombo marinada no vinho com especiarias acompanhada de creme de pipoca e vinagrete de pinhão; Linguiça suína artesanal, flambada em redução de quentão, acompanhada com xerém de canjiquinha; Lombo de porco ao molho maçã do amor com farofa de cuscuz e pinhão; Panceta ao molho de goiabada com pamonha assada recheada com queijo coalho; e Panceta junina. Ficou com água na boca? Pois estas foram as receitas que disputaram a final da competição.

Uma comissão julgadora composta por dois representantes do CPS e três especialistas em gastronomia avaliou os seis pratos apresentados pelos grupos. As criações foram analisadas sob os critérios de sabor, criatividade da receita e apresentação do prato.

Com mais de 20 anos de experiência, o chefe de cozinha Israel Pereira da Cunha trouxe o olhar do mercado para a competição. “Os pratos apresentados são muito criativos, nos deixam surpresos e cheios de esperança, pois é isso que nós queremos ver no dia a dia, nos restaurantes.” O chef afirmou ainda que o talento dos alunos participantes fez com que ele convidasse esses estudantes a apresentar seus currículos aos restaurantes em que trabalha.

Vencedores

De Guarujá, o grupo da Etec Alberto Santos Dumont foi o vencedor da edição, com a receita de Canjiquinha com costela suína desfiada e redução de quentão. O estudante do primeiro módulo de Gastronomia, Guilherme Villar, acredita que a participação no concurso é um preparo para o futuro no mercado. “A competição nos colocou em uma situação real de entrega de prato e apresentação, nos deu uma ideia da realidade do que é trabalhar com gastronomia”, disse.

Dois grupos de estudantes da especialização técnica em Enogastronomia, da Etec Benedito Storani, de Jundiaí, ficaram com os outros lugares do pódio. A segunda colocada foi a receita Panceta Junina, seguida pela terceira mais bem pontuada, a Linguiça suína artesanal, flambada em redução de quentão, acompanhada com xerém de canjiquinha.

Todos os participantes do concurso ganharam certificados e os vencedores ainda receberam a premiação abaixo:

1º lugar: medalha de ouro e curso de gastronomia.

medalha de ouro e curso de gastronomia. 2º lugar: medalha de prata, uma faca do chefe e um avental gourmet.

medalha de prata, uma faca do chefe e um avental gourmet. 3º lugar: medalha de bronze, uma ecobag e livro de gastronomia.

medalha de bronze, uma ecobag e livro de gastronomia. 4º, 5º e 6º lugar: medalha de participação.

Conheça a receita vencedora e confira imagens do evento no site do CPS.