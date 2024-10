CPS promove ações contra queimadas em São Paulo

O Centro Paula Souza (CPS) organiza uma série de ações voltadas à conscientização ambiental em todo o Estado de São Paulo, com a participação de alunos, professores e funcionários das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs). As atividades incluem projetos de plantio de árvores e iniciativas de educação ambiental, com o objetivo de reduzir os impactos das queimadas e preservar o meio ambiente.

Cravinhos

Na Etec de Cravinhos, o professor Jonathan Matheus Senhor da Silva abordou, em sala de aula, as mudanças climáticas e suas implicações para a qualidade de vida. O tema foi discutido com as turmas de primeira série do Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração e Logística, destacando as consequências das ações humanas.

Ribeirão Preto

A Etec José Martimiano da Silva, de Ribeirão Preto, lidera o projeto Arborização Urbana, com o plantio de árvores frutíferas. Os alunos da primeira série do Ensino Médio integrado ao Técnico em Secretariado plantaram mudas nas imediações do Teatro Municipal, local escolhido pela proximidade da escola, o que facilita os cuidados para o desenvolvimento e conservação dessas espécies.

Santa Rita do Passa Quatro

Na Etec de Santa Rita do Passa Quatro, foi realizado um bate-papo com os alunos do Ensino Médio integrado ao Técnico em Agropecuária e Informática para Internet. Batizado de Operação Corta Fogo, o evento abordou a importância dos parques de conservação e da prevenção às queimadas, além de formas de acolher animais em emergência. Durante a atividade, foram distribuídos panfletos informativos e convocados alunos para se tornarem voluntários em projetos ambientais.

Tatuí

A Fatec de Tatuí participou das comemorações do Dia da Árvore, realizando um plantio de diversas mudas em colaboração com o Lions Clube e a Prefeitura local. Foram plantadas 10 árvores, incluindo espécies nativas como ipê e pau-brasil, contribuindo para a preservação ambiental na região.