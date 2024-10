CPS comemora 55 anos transformando sonhos em realidade

Em 2024, o Centro Paula Souza (CPS) celebra 55 anos de atuação dedicada à transformação de vidas por meio da educação. Criada no dia 6 de outubro de 1969, para implantar os primeiros cursos superiores tecnológicos do País, a instituição consolidou-se com o passar do tempo como a maior rede estadual de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) gratuita da América Latina. Vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo de São Paulo, o CPS atende atualmente, cerca de 317 mil alunos, em 228 Escolas Técnicas (Etecs), 79 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais e 468 classes descentralizadas, presentes em 345 municípios.

“A instituição construiu um legado ao proporcionar educação de qualidade e inovadora a diferentes gerações, transformando sonhos em realidade e contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável. Estamos prontos para enfrentar os desafios dos próximos 55 anos, com a mesma dedicação e comprometimento com a sociedade”, afirma a diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá.

O CPS é reconhecido pelo padrão de qualidade dos cursos, que contemplam desde qualificação básica até pós-graduação (strictu e lato sensu). Entre os indicadores de excelência, destacam-se os altos índices de empregabilidade. Nove em cada dez alunos de Fatecs e três em cada quatro estudantes de Etecs estão trabalhando em até um ano depois de formados, segundo pesquisa do Sistema de Avaliação Institucional.

As unidades de ensino também apresentam excelente desempenho em avaliações oficiais como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o Pisa for Schools e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). De acordo com o Ideb 2023, entre as 100 melhores escolas públicas do Estado, 73 são Etecs. Já na edição 2022 do Enade, 10 Fatecs conquistaram 12 conceitos 5, nota máxima em diversos cursos.

As Etecs disponibilizam 237 cursos voltados a todos os setores produtivos públicos e privados. Já nas Fatecs, são 96 cursos de graduação tecnológica, em diversas áreas, como Gestão de Negócios, Tecnologia da Informação, Construção Civil, Mecânica, entre outras. O ingresso é feito por meio do Vestibulinho das Etecs e do Vestibular das Fatecs. Também é possível concorrer a uma vaga nas Fatecs por intermédio do Provão Paulista Seriado.

Dia do Tecnólogo

No aniversário do CPS também é celebrado o Dia do Tecnólogo. A data foi instituída pela lei estadual nº 9.657, de 1997, em reconhecimento aos profissionais formados em cursos superiores de tecnologia por desempenhar funções fundamentais na geração de novos avanços em diversas áreas da economia.

História

Criado em 1969, o então Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo (CEET) começou a receber estudantes um ano depois com a oferta de três cursos na área de construção civil (Movimento de Terra e Pavimentação, Construção de Obras Hidráulicas e Construção de Edifícios), além de outros dois em mecânica (Desenhista Projetista e Oficinas). Era o início das Faculdades de Tecnologia do Estado. As duas primeiras unidades foram instaladas em Sorocaba e São Paulo. Em 1973, passou a chamar-se Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, em homenagem ao engenheiro e professor Antonio Francisco de Paula Souza.

Com o passar dos anos, o desenvolvimento da economia demandava cada vez mais profissionais especializados, principalmente na área de informática, o que impulsionou a criação de novas unidades a partir dos anos 1980. Vieram então as Fatecs Baixada Santista e Americana. Na mesma época, o CPS começou a incorporar o Ensino Técnico de nível médio e passou a administrar as escolas profissionais que integravam convênio entre União, Estado e municípios. Dentre as unidades, escolas centenárias criadas em 1911 para o ensino de prendas manuais e artes industriais a jovens e adolescentes, como a Escola Profissional Masculina (atual Etec Getúlio Vargas) e a Escola Profissional Feminina (atual Etec Carlos de Campos), ambas na Capital. Hoje, as duas são destaque em qualidade no Enem e também na oferta de cursos conectados com o mercado de trabalho.

O CPS criou suas primeiras Escolas Técnicas em 1988: a Etec São Paulo, conhecida como Etesp, e a Etec de Taquaritinga. A partir de 1994, com a integração de 83 escolas existentes (outras 12 escolas foram incorporadas entre 1981 e 82), a instituição passou oficialmente a responder pelo Ensino Técnico público estadual.

Com um forte investimento do Governo do Estado nas últimas duas décadas, o número de unidades saltou de 116, em 2003, para 307, até outubro de 2024. A quantidade de matrículas nas Etecs cresceu de 90 mil para 226 mil alunos, ou seja, 250%, mais que o dobro. Já nas Fatecs, o número subiu de 14 mil para 91 mil, seis vezes mais do que havia anteriormente.

Em 2021, o órgão recebeu o reconhecimento como Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), impulsionando as políticas