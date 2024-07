CPS Carreiras para empresas será lançado nesta quarta-feira (24)

O Centro Paula Souza (CPS), autarquia do Governo de São Paulo, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, lança uma nova plataforma digital para conectar alunos e egressos com o mercado de trabalho, gerando oportunidades de emprego e desenvolvimento de competências. O CPS Carreiras será apresentado oficialmente às empresas parceiras nesta quarta-feira (24), durante uma live, com início às 10 horas. Assista aqui!

“Estamos dando um passo muito importante para ampliar a conexão dos estudantes e ex-alunos das Etecs e das Fatecs com o mundo empresarial”, afirma a diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá. Também participam da live a vice-diretora superintendente do CPS, Emilena Lorenzon Bianco, e a coordenadora de projetos responsável pela iniciativa, Paula Hypolito.

O CPS Carreiras é direcionado a estudantes e e ex-alunos formados nas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, que representam um universo de mais de 100 mil jovens por ano. O sistema cruza dados dos estudantes com as vagas ofertadas, estabelecendo uma comunicação direta entre o candidato e a empresa. “Com o cruzamento dos dados, os empregadores terão à disposição os currículos mais adequados para cada vaga de emprego ou estágio. Muitas vagas, que antes eram anunciadas apenas localmente, passarão a ter abrangência em todo o Estado”.

Benefícios para empresas

As empresas cadastradas na plataforma terão acesso a mais de 322 mil perfis de alunos e profissionais formados pelo CPS, além da possibilidade de divulgar eventos e cursos para os estudantes da autarquia.

O cruzamento de dados entre oportunidades e interessados é feito por meio de filtros que identifica os melhores perfis de acordo com a necessidade da empresa. Os candidatos têm acesso a um programa de orientação profissional, simulação de entrevistas e processos de recrutamento assistidos pela instituição.

“Todas as empresas do mercado podem ter acesso a esse valioso banco de talentos, a partir de um cadastro simples e sem burocracia”, comenta Emilena Lorenzon Bianco.