CPS amplia acesso ao Ensino Superior com nova Fatec em Porto Ferreira

A Região Central do Estado de São Paulo ganhará mais uma opção de formação profissional pública com a implantação da nova Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) em Porto Ferreira. Com início das atividades no primeiro semestre de 2025, a unidade contará com duas graduações tecnológicas: Desenvolvimento de Software Multiplataforma, com 40 vagas no período da manhã, e Logística, com 40 vagas no período da noite. As inscrições para quem deseja concorrer a uma vaga nas primeiras turmas da unidade, e também para as demais Fatecs do Estado, estão abertas até 12 de dezembro, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br.

A chegada da Fatec à Porto Ferreira reforça o compromisso do Centro Paula Souza (CPS) em ampliar o acesso ao Ensino Superior público gratuito, preparar profissionais para atender às necessidades e qualificações exigidas pelo mercado e fomentar o crescimento econômico e tecnológico da região.

Conheça o perfil dos cursos que serão ofertados na unidade para o primeiro semestre de 2025:

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Com foco na inovação tecnológica, o curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma capacita o estudante a projetar, desenvolver e testar softwares para diversas plataformas, como web, desktop, dispositivos móveis e aplicações em nuvem. A grade curricular abrange disciplinas fundamentais, como lógica de programação, inteligência artificial e segurança da informação, além de conteúdos voltados à experiência do usuário e metodologias ágeis.

O tecnólogo na área pode atuar em empresas de tecnologia, indústria, comércio e serviços, além de empreender como autônomo. As habilidades adquiridas também podem ser aplicadas em segmentos como marketing digital, educação e entretenimento, além de ONGs e órgãos públicos.

Logística

A graduação em Logística forma profissionais especializados no planejamento e execução de operações logísticas, desde armazenagem e transporte de mercadorias até gestão de estoques e roteirização de entregas. O curso aborda ainda logística internacional, comércio exterior e uso de tecnologias para otimização de processos.

O campo de atuação é amplo, incluindo indústrias, supermercados, hospitais, operadores logísticos, empresas de transporte e comércio eletrônico. A crescente terceirização dos serviços de logística cria ainda mais oportunidades no setor.

Inscrições abertas

O interessado em cursar uma das graduações oferecidas pela Fatec Porto Ferreira, ou qualquer uma das demais 95 opções de cursos, pode se inscrever no Vestibular, até as 15 horas, do dia 12 de dezembro, exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br.

A prova será aplicada no dia 12 de janeiro de 2025. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60. Candidatos que precisarem de computador com acesso à internet podem entrar em contato com a unidade mais próxima para verificar horários disponíveis.

No momento da inscrição, é possível escolher um curso como primeira opção e, caso desejado, uma segunda opção em outra Fatec ou período. Ao todo, as Fatecs oferecem 20.060 vagas, sendo 15.103 para o Vestibular e as demais destinadas ao Provão Paulista.