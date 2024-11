CPS abre inscrições para Jornada dos Projetos Colaborativos Internacionais

A Coordenação de Línguas e Programas Internacionais e a Equipe de Formação Continuada da Unidade do Ensino Superior de Graduação (Cesu) do Centro Paula Souza (CPS) estão com inscrições abertas para a edição 2024 da Jornada dos Projetos Colaborativos Internacionais. O encontro gratuito será realizado em formato online no próximo dia 6 de dezembro, das 14 às 16 horas. A submissão de trabalhos pode ser feita até sexta-feira (29) e as inscrições de ouvintes estão disponíveis até o dia do evento pelo link bit.ly/JornadaPCI24.

O objetivo da Jornada dos Projetos Colaborativos Internacionais 2024 é debater questões relativas aos Intercâmbios Virtuais, com foco nos Projetos Colaborativos Internacionais da Cesu (PCIs/Cesu), desenvolvidos nas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), além de outros projetos de intercâmbios virtuais do tipo COIL (Collaborative Online International Learning – Aprendizagem Colaborativa Internacional realizada online) ou Brave (Brazilian Virtual Exchange), elaborados em instituições brasileiras que utilizam abordagens similares, independentemente da nomenclatura adotada.

Direcionado para professores, coordenadores e administradores de Fatecs, o evento busca ainda atrair um público crescente de docentes de outras Instituições de Ensino Superior interessados em Intercâmbios Virtuais.

Os trabalhos serão apresentados ao vivo, pela plataforma MS Teams. As discussões estão propostas em três trilhas: Boas Práticas, com exemplos de iniciativas bem-sucedidas; Políticas para Internacionalização em Casa, abordando estratégias institucionais que promovam experiências sem necessidade de mobilidade internacional; e Ideias e Pesquisas, discutindo possíveis pesquisas que possam surgir a partir dos PCIs.

Reconhecimento

De acordo com levantamento da organização internacional sem fins lucrativos Coil Connect, o Centro Paula Souza (CPS) é a segunda instituição no mundo em quantidade de Projetos Colaborativos Internacionais (PCIs). Em 2023, foram desenvolvidos 109 PCIs, com a participação de 91 professores de Fatecs, 78 de instituições internacionais, 2.505 estudantes estrangeiros e 2.450 alunos de Fatecs.

Os projetos elaborados por meio de intercâmbios virtuais são conhecidos como Collaborative Online International Learning (Coil), metodologia que congrega mais de 230 instituições de Ensino Superior ao redor do mundo. No CPS, o programa foi rebatizado como Projeto Colaborativo Internacional (PCI), ficando sob responsabilidade da Cesu.

Os intercâmbios virtuais tiveram início no CPS em 2013, com a parceria entre a Fatec Americana e a Suny Ulster, faculdade pública nova-iorquina. Desde então, mais de 550 PCIs envolveram cerca de 10,5 mil estudantes de 50 Fatecs, em parceria com jovens de outras 49 instituições de Ensino Superior de 17 países.