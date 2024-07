CPS abre inscrições para 19ª edição da Escola de Inovadores

O Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para 19ª edição da Escola de Inovadores, curso de extensão gratuito, organizado pela Inova CPS, com objetivo de ensinar pessoas com espírito empreendedor a transformar ideias inovadoras em modelos de negócios. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 25 de agosto pelo site www.cps.sp.gov.br/escoladeinovadores.

Em formato online, o curso tem duração de 40 horas, distribuídas por sete encontros semanais. As aulas são ministradas ao vivo, aos sábados pela manhã, por professores de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais que atuam como agentes de inovação. A gravação também fica disponível na plataforma de estudos para acesso posterior dos participantes. Confira edital

Entre os temas abordados estão gestão empresarial básica, comunicação e marketing, tecnologia aplicada aos negócios, abertura e manutenção de empresas, inspiração, ideação, prototipagem e ferramenta de modelagem de negócios Canvas. O participante conta ainda com mentoria para construir seu plano de negócios com foco em demandas atuais de mercado e características da economia regional.

Para fazer a inscrição, o candidato deve preencher o formulário e indicar a Etec ou a Fatec mais próxima. O público-alvo são alunos, ex-alunos do CPS e demais interessados, de todas as idades. Menores de 18 anos devem apresentar autorização de um responsável. Não há limite de vagas. A lista de aprovados será divulgada no dia 30 de agosto. As atividades ocorrem entre os meses de setembro e novembro. Inscreva-se!

Trilha de Empreendedorismo

A Escola de Inovadores é a primeira etapa do programa Trilha de Empreendedorismo e Inovação do CPS, que conta com mais dois estágios. A segunda fase é a Vitrine Inova CPS, em que os 50 melhores projetos do curso são convidados para avançar no desenvolvimento dos seus modelos de negócios, com o apoio de empresários, instituições do poder público e representantes de ambientes de inovação, como incubadoras, parques tecnológicos e espaços de coworking. As propostas ficam disponíveis no site para serem conhecidas e validadas junto a possíveis clientes e investidores. A terceira e última etapa é o programa intensivo de aceleração Acelera Inova CPS, que reúne os 20 melhores participantes da Vitrine, com maior potencial de mercado, para mentorias especializadas na captação de recursos financeiros para alavancar as startups.

Casos de sucesso

É possível conhecer a história de personagens que ganharam espaço no mundo dos negócios, após participar da Escola de Inovadores, no canal de podcast da Inova CPS, disponível também no Spotify. Apresentado pela gestora da Inova CPS, Simoni Gheno, o podcast traz entrevistas com os convidados a respeito dos desafios para estruturar o modelo de negócio e o diferencial do apoio do CPS no desenvolvimento dos projetos.

“Quem participa da Trilha de Empreendedorismo do CPS aprende a desenvolver sua proposta, traçar estratégias para torná-la competitiva e buscar recursos nas diferentes fontes disponíveis”, explica Simoni.