CPPI celebra um ano e homenageia mulheres que transformam seus territórios

A Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo (SJC), por meio da Coordenadoria de Políticas para os Povos Indígenas (CPPI), promoverá um evento especial para comemorar um ano de existência da CPPI. A celebração acontece na próxima quarta-feira (25/09), a partir das 10h30, no Auditório da Fundação CASA.

Além do primeiro ano da Coordenadoria, também será comemorado o Dia Estadual da Mulher Indígena, celebrado no dia 5 de setembro. O evento contará com a presença do Secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, e do Coordenador de Políticas para os Povos Indígenas, Cristiano Kiririndju, e representantes do estado.

Durante a cerimônia, haverá uma homenagem a lideranças femininas tanto em contextos territoriais quanto urbanos, destacando a importância do papel das mulheres indígenas na sociedade.

Um ano da CPPI

Em agosto de 2023, o Governo de São Paulo criou a sua primeira Coordenadoria de Políticas para os Povos Indígenas. Em novembro do mesmo ano, na aldeia Renascer Ywyty Guaçu, em Ubatuba, o Governador Tarcísio de Freitas e o secretário da Justiça Fábio Prieto deram posse ao Cacique Cristiano Awa Kiririndju como o primeiro coordenador estadual de Políticas para os Povos Indígenas.