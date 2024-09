CPNU: saiba que cargos são mais disputados em cada bloco temático do Enem dos Concursos

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou a relação atualizada de candidato/vaga por blocos temáticos para todos os cargos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), já levando em conta apenas os presentes na aplicação das provas. Realizado em 228 cidades, o certame reuniu 970.037 candidatos para disputar 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal.

Entretanto, diferente de outros concursos, este número não é absoluto, uma vez que é influenciado pela lógica do CPNU: cada candidato seleciona seus cargos prioritários dentro de blocos temáticos ao se inscrever.

Com essa abordagem, candidatos puderam se inscrever para várias vagas dentro do mesmo bloco, ampliando as oportunidades de ingresso no serviço público. Assim, mesmo que um candidato não consiga a vaga de sua preferência, ele ainda pode ser aprovado em outras posições do mesmo bloco, pois a nota é apenas uma referência — o que proporciona chances maiores de sucesso.

O cargo mais concorrido foi o de “Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas” (associado ao IBGE) no bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharia. O CPNU ofereceu apenas uma vaga para o cargo e contou com 14.191 pessoas presentes no certame, resultando na média mais alta de candidato/vaga.

No bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação, a vaga que teve a relação mais alta de presentes/vaga foi de “Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas” (igualmente associada ao IBGE), com 13.838 candidatos para apenas 3 vagas: média de 4.612,7.

No terceiro bloco – Ambiental, Agrário e Biológicas, o cargo mais concorrido foi “Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG)”, do MGI, com média de 5.820,2 candidatos por vaga. Foram 29.101 presentes para cinco vagas. Já o cargo mais concorrido do bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor, também foi EPPGG, com 105.672 presentes para 10 vagas, resultando em uma média de 10.567 pessoas/vaga.

O cargo de “Técnico em Assuntos Educacionais”, do MGI, foi o que teve a maior média no bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 21.597 pessoas disputaram por duas vagas. No bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação, 25.182 pessoas concorrem por 15 vagas para o cargo de EPPGG, resultado na maior média do bloco: 1.678 pessoas/vaga.

No penúltimo bloco (Gestão Governamental e Administração Pública), o cargo mais concorrido é “Analista Administrativo na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)”, com 125.926 candidatos para nove vagas. No bloco 8 – Nível Intermediário, o cargo de “Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas no Centro-Oeste” é o que teve mais concorrência, com 83.479 candidatos disputando para 40 vagas.

CRONOGRAMA — No dia 8 de outubro, serão divulgadas as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares da discursiva. O candidato terá até o dia seguinte (9/10) para realizar eventuais pedidos de revisão das notas e até o dia 10 para envio dos títulos.

08 de out. | Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

8 e 9 de out. | Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva

8 de out. | Convocação para o envio de títulos (via upload)

9 e 10 de out. | Envio dos títulos

17 de out. | Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva

17 de out. | Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai)

17 a 25 de out. | Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência

2 e 3 de nov. | Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros

2 e 3 de nov. | Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas

4 de nov. | Resultado preliminar da avaliação de títulos

4 e 5 de nov. | Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos

13 de nov. | Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

13 e 14 de nov. | Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

19 de nov. | Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos

21 de nov. | Previsão de divulgação dos resultados finais