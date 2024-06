CPI das Apostas recebe depoimentos de empresas que rastreiam fraudes

A CPI das Apostas no Senado recebe nesta terça-feira (18), às 14h, representantes de empresas que coletam e analisam dados esportivos para casas de apostas e federações esportivas. O gerente de Integridade da Sportradar, Felippe Marchetti e o chefe de Integridade para a América Latina da empresa Genius Sports, Thiago Horta Barbosa.

Os convites aos representantes das empresas são de autoria do relator da comissão, senador Romário (PL-RJ), para que se esclareça o funcionamento da tecnologia utilizadas, como é feito o monitoramento das partidas de futebol no Brasil e como as informações são disponibilizadas aos seus clientes.

O documento informa que a Sportradar tem contratos com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e com a Fifa (Federação Internacional de Futebol) para monitorar diversos campeonatos de futebol no Brasil. A empresa também possui, entre seus clientes, várias casas de apostas esportivas.

A Comissão já ouviu os depoimentos de John Textor, presidente da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Botafogo, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira e o árbitro acusado de manipular resultados, Glauber do Amaral Cunha.