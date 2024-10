CPI das Apostas Esportivas convoca a influenciadora Deolane Bezerra

A CPI das Apostas Esportivas do Senado convocou nesta terça-feira (8) a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, alvo da operação da Polícia Federal que investiga crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

Deolane foi presa em 4 de setembro por suspeita de envolvimento em uma suposta organização criminosa que teria movimentado quase R$ 3 bilhões entre 2019 e 2023. Ela nega as acusações. A influencer deixou o Centro de Detenção Feminino em Buíque (PE) no dia 24.

“Entendo que a convocação de Deolane Bezerra pode ajudar esta comissão parlamentar de inquérito a esclarecer questões atinentes ao objetivo final desse CPI que é o de desvendar possíveis implicações de facções criminosas com as empresas que atuam no mercado de jogos de apostas online”, justificou o senador Eduardo Girão (Novo-CE) no pedido.

Na sessão desta terça a CPI também convocou o CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, alvo da mesma operação da PF. No ano passado, ele chegou a ser convocado para depor na CPI da Manipulação de Jogos de Futebol na Câmara dos Deputados, mas não compareceu.

Os senadores também aprovaram, entre outros, convites para o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e para o presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, André Pereira Gelfi – neste caso, eles não são obrigados a comparecer.