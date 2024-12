CPI das Apostas convoca Virgínia Fonseca e Felipe Prior

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada para investigar a atuação de sites de apostas tomou novas medidas nesta terça-feira, 3 de outubro. A convocação dos influenciadores Virgínia Fonseca e Felipe Prior, ambos figuras de grande destaque nas redes sociais, foi aprovada. Ambos comparecerão como testemunhas e estão legalmente obrigados a prestar depoimentos verídicos.

Virgínia Fonseca, conhecida por seu impacto significativo no ambiente digital, foi chamada devido à sua participação em campanhas promocionais para plataformas de apostas. Com mais de 90 milhões de seguidores, suas ações têm potencial para influenciar comportamentos de consumo em larga escala. A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MT), relatora da CPI, destacou a necessidade de explorar as implicações éticas e sociais dessas campanhas.

Por outro lado, Felipe Prior, ex-participante do reality show Big Brother Brasil, foi convocado após reportagens terem revelado detalhes contratuais envolvendo sua parceria com uma empresa de apostas. Segundo o senador Izalci Lucas (PL-DF), Prior lucra consideravelmente com jogos de azar através de um acordo que lhe garante uma porcentagem sobre as perdas dos novos apostadores.

Além disso, a comissão aprovou solicitações para que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) forneça dados sobre Relatórios de Inteligência Financeira referentes à Deolane Bezerra e empresas de apostas.

Os trabalhos da CPI também incluíram as oitivas do presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), Hazenclever Cançado, e do CEO da Bet Nacional, João Studart. Cançado foi convidado devido à sua administração na Loterj, que tem defendido a regulamentação das casas de apostas. Em um contexto controverso, a Loterj autorizou operações de empresas no estado antes do aval do Ministério da Fazenda.

João Studart foi chamado para esclarecer questões relativas às práticas financeiras e aos mecanismos adotados pela Bet Nacional, uma das empresas que movimenta quantias significativas no setor. A senadora Thronicke ressaltou preocupações sobre possíveis esquemas de lavagem de dinheiro devido à falta de rigor nos controles dessas operações.

A CPI, iniciada em novembro, tem prazo até abril de 2025 para concluir suas investigações sobre o impacto econômico das apostas online nas famílias brasileiras e sua possível ligação com atividades criminosas. Um foco específico recai sobre a participação dos influenciadores na promoção desses jogos em plataformas digitais.