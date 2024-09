CPB realiza Festival Paralímpico Loterias Caixa com mais de 22,5 mil inscritos em todo o Brasil

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realiza neste sábado, 21, a primeira edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa de 2024. O evento acontece em 120 núcleos espalhados por todas as 27 unidades federativas do Brasil e tem objetivo de apresentar para crianças e jovens, com e sem deficiência, o Movimento Paralímpico. As atividades ocorrerão durante o período da manhã, das 9h às 12h, com transmissão pelo canal de YouTube do CPB.

Realizado no mesmo mês em que o Brasil concretizou sua melhor campanha na história dos Jogos Paralímpicos, o evento atingiu nesta edição seu recorde de inscritos. Foram 22.587 até o fim da manhã desta sexta-feira, 20. Antes, o maior número era de 21.376 crianças, registradas em setembro de 2023.

Nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, encerrados em 8 de setembro, o Brasil alcançou pela primeira vez a quinta colocação no quadro de medalhas, com 89 pódios: 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes. Sob qualquer perspectiva, esta é a melhor campanha do Brasil até aqui: maior número de ouros e de medalhas, superando em 17 pódios os 72 obtidos em Tóquio 2020 e no Rio 2016, além dos 22 títulos conquistados na capital japonesa

“O resultado histórico do Brasil nos Jogos Paralímpicos contribuiu muito para que o Festival continuasse crescendo e batendo recordes de inscrições, como acontece ano a ano. Isso para nós é muito importante. O Festival é um projeto que tem como meta levar a criança a praticar atividades físicas e que depois reflete em outras iniciativas nas quais podemos continuar o atendimento a elas, como a Escola Paralímpica de Esportes e os Centros de Referência”, afirmou Ramon Pereira, diretor de Desenvolvimento Esportivo do CPB.

As inscrições para o Festival seguem abertas até às 23h59 desta sexta-feira. Cada núcleo do Festival possui seu próprio formulário para recebê-las. Para participação no Centro de Treinamento Paralímpico, visite este link.

Cada núcleo do Festival vai receber ao menos três modalidades. No CT Paralímpico, em São Paulo, por exemplo, as crianças irão experimentar o atletismo, o badminton e o tênis de mesa.

Essa variedade de modalidades é um dos atrativos do Festival Paralímpico Loterias Caixa, que se adapta às particularidades de cada município com o objetivo de atrair mais crianças e jovens para o Movimento Paralímpico. Em João Pessoa (PB), por exemplo, os participantes irão praticar atletismo, futebol de cegos e taekwondo, com a presença de medalhistas paralímpicos dos Jogos de Paris 2024 em todas elas, com destaque para o paraibano e tricampeão paralímpico Petrúcio Ferreira, medalhista de ouro nos 100m da classe T47 (deficiência em membros superiores).

Os medalhistas, inclusive, serão atração em uma série de núcleos do evento. São Paulo contará com a nadadora pernambucana Carol Santiago, maior medalhista brasileira em Paris, com três ouros e duas pratas. Já em Campo Grande (MS), o sul-mato-grossense Yeltsin Jacques, medalhista de ouro e recordista mundial nos 1500m da classe T11 (deficiência visual) irá interagir e incentivar as crianças participantes do evento.

A edição de setembro do Festival Paralímpico Loterias Caixa celebra o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21/9) e o Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22/9). Haverá ainda uma segunda data do Festival no dia 7 de dezembro, também um sábado. Neste caso, a data escolhida lembra o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, comemorado em 3 de dezembro.

Em 2023, o Festival Paralímpico também contou com duas edições (em maio e setembro) reunindo 21 mil crianças e jovens em cada uma delas, somando um total de 42 mil inscrições acumuladas.

O Festival foi realizado pela primeira vez em 2018, com 48 locais e mais de 7 mil crianças. Em 2019, o evento teve 70 sedes e recebeu mais de 10 mil inscritos. No ano seguinte, a ação foi cancelada devido à pandemia de Covid-19 e retornou em 2021, com 8 mil participantes em 70 núcleos. Em 2022, foram atendidas 15 mil crianças.

Serviço

Festival Paralímpico Loterias Caixa em São Paulo

Data: 21 de setembro (sábado)

Horário: das 9h às 12h

Público: crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, com deficiência física, visual ou intelectual e sem deficiência

Local: Centro de Treinamento Paralímpico

Endereço: Rodovia dos Imigrantes km 11,5, Vila Guarani – São Paulo/SP – CEP 04.329-000

Como chegar: Linha municipal 605A Centro de Treinamento Paralímpico/São Paulo Expo; saída a partir da estação Jabaquara – Comitê Paralímpico Brasileiro do Metrô