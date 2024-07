Cover do U2 agita happy hour no Shopping Praça da Moça

Na próxima quinta-feira, 25/07, o Shopping Praça da Moça, localizado na região do ABC Paulista, em Diadema, apresenta um show da banda cover Grace U2 Tribute Brazil. O evento, que é totalmente gratuito, acontecerá na praça de alimentação, a partir das 19h30.

A Grace U2 Tribute Brazil é formada pelos músicos Fernando Prandina (voz), Marcos Berger (guitarra), Maurity Bernardes (baixo) e Ale Malta (bateria). Além de trazerem todos os grandes sucessos do U2 no repertório, os músicos utilizam trajes, instrumentos, arranjos e timbres, similares ao original, proporcionando uma experiência única de entretenimento e aproximação com o público em geral, sobretudo com os fãs da banda Irlandesa.

“O U2 é uma das mais aclamadas bandas de rock de todos os tempos, por isso sempre buscamos proporcionar experiências de lazer aos nossos frequentadores com grandes músicos, como é o caso da Grace U2 Tribute Brazil”, diz Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço: Show no Praça com a banda Grace U2 Tribute Brazil.

Data: Dia 25 de julho.

Horário: 19h30.

Onde: Shopping Praça da Moça.