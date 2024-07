Coutinho reestreia no Vasco, mas Hulk rouba a cena e dá vitória ao Atlético

O Atlético-MG venceu o Vasco por 2 a 0 neste domingo (21), em jogo disputado na Arena MRV, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ficou marcada pela reestreia de Philippe Coutinho no clube carioca.

Os gols da partida foram marcados por Hulk, sendo o primeiro, aos 26 minutos da etapa inicial, e o segundo, logo em seguida, aos 38 da primeira etapa.

Com o resultado deste domingo, o Atlético-MG chegou aos 25 pontos na tabela e subiu para a 9ª posição, ultrapassando o Vasco, que com 23 pontos ganhos, está no 10º lugar.

Na próxima rodada, ambos os times terão jogos adiados por conta de seus adversários e suas disputas na Copa Sul-Americana, já que o Atlético-MG enfrentaria o Athletico-PR, e o Vasco, por sua vez, o Cuiabá, times que jogam a competição no meio de semana. A situação faz os dois treinadores terem semana cheia para treinos.

Portanto, ambos só voltam a campo no próximo fim de semana, pela 20ª rodada do Brasileirão, em que o Atlético-MG recebe o Corinthians no domingo (28), às 19h (horário de Brasília), e o Vasco viaja a Chapecó (SC) para enfrentar o Grêmio, também no domingo (28), mas às 16h.

COMO FOI O JOGO

Desde os primeiros minutos, o time treinado por Gabriel Milito procurou uma forma de tomar a iniciativa da partida, sob diversas maneiras, colocando a defesa do time comandado por Rafael Paiva contra a parede, especialmente com jogadas na linha de fundo e cruzamentos na área cruzmaltina, que ainda que marcasse bem os atleticanos, não conseguia impedi-los.

Uma tendência que acabou seguindo na primeira etapa, e que fez com que Hulk abrisse o placar para os mineiros. O gol fez os cariocas tentarem tomar a iniciativa e disputar a posse de bola, mas não conseguia ser efetivo em criação de chances, e pra piorar, em um recuo atrapalhado, os atleticanos ampliaram a vantagem com toda a frieza de seu camisa 7, que marcou o segundo no jogo.

Na etapa complementar, o Galo tentava controlar o jogo à sua maneira, através da marcação sob pressão e de jogadas em velocidade, embora sem conseguir um total controle de bola, enquanto os cruzmaltinos, por sua vez, começavam a chegar ao ataque e ter mais a posse de bola, mas longe de conseguir efetividade em um primeiro momento.

Para tentar mais efetividade, o técnico vascaíno promoveu a reestreia de Philippe Coutinho no time, mas a mudança não surtiu efeito, com o Galo se defendendo bem das investidas da equipe carioca, e assim, controlando o jogo, sem correr ou promover grandes riscos, e garantindo a vitória.

GOLS E DESTAQUES

Gol anulado do Atlético

Aos 24 minutos, Gustavo Scarpa cobrou escanteio pra área, e Bernard completou pro gol após de primeira após receber na primeira trave. Mas o lance foi anulado porque, na cobrança de escanteio, a bola fez a curva por fora.

Hulk abre o placar (1×0)

Aos 26, Gustavo Scarpa é lançado pelo lado esquerdo da defesa vascaína, e o meia ajeitou a bola e cruzou pro meio da área. A bola passou por Paulinho, mas não passou por Hulk, que chegou no canto direito e cabeceou para abrir o marcador.

Hulk aproveita presente (2×0)

Aos 38, Praxedes tentou um recuo para recomeçar, e acabou acionando Hulk, que ficou cara a cara com o goleiro, ganhou de Léo na corrida, driblou Léo Jardim, e quase entrou com bola e tudo para ampliar a vantagem.

Paulo Henrique evita o gol

Aos 44, Gustavo Scarpa foi lançado mais uma vez pela ponta e cruzou pro meio da área. Paulinho dividiu com Paulo Henrique, e no ato da dividida, a bola bateu na coxa do atacante, e ia entrando, mas o lateral vascaíno tirou em cima da linha, a tempo de impedir o gol. Na sequência do lance, Paulinho ainda recebeu na entrada da área e chutou, mas a bola foi a direita do gol de Léo Jardim.

Paulo Henrique arrisca

Aos 6 da etapa complementar, Paulo Henrique recebeu a bola na ponta-esquerda, ajeitou pro meio e chutou da entrada da área atleticana, mas a bola foi por cima do gol defendido por Matheus Martins.

Rodríguez tenta

Aos 16, em jogada trabalhada pelo lado esquerdo da defesa atleticana, Matheus Carvalho cruzou, e o colombiano Emerson Rodríguez cabeceou, mas a bola foi à esquerda do gol.

Scarpa chuta de fora

Aos 18, Bernard arrancou do campo de defesa pela direita, viu Gustavo Scarpa pelo meio e tocou pra ele. O camisa 6 atleticano disparou um chute da entrada da área, mas, com desvio, a bola saiu pelo canto esquerdo do gol vascaíno.

ATLÉTICO-MG

Matheus Mendes; Battaglia, Bruno Fuchs, Junior Alonso; Fausto Vera (Paulo Vitor), Otávio, Alan Franco, Bernard (Saravia), Gustavo Scarpa (Lyanco); Hulk, Paulinho (Vargas). T.: Eduardo Coudet

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton; Hugo Moura (Sforza), Matheus Carvalho (Zé Gabriel), Praxedes (Emerson Rodríguez); Adson (Philippe Coutinho), Vegetti, David (Alex Teixeira). T.: Rafael Paiva

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);

VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR)

Amarelos: Hugo Moura, Junior Alonso

Vermelhos: –

Gols: Hulk (26/1º), Hulk (38/1º)