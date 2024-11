Corteva Agriscience abre inscrições para programa de estágio com início em fevereiro de 2025

A Corteva Agriscience, que atua no setor de sementes, defensivos agrícolas e biológicos, está com inscrições abertas para a nova edição do seu Programa de Estágio Estão disponíveis 87 vagas, em onze estados do país e no Distrito Federal. As inscrições para o Programa de Estágio podem ser feitas no site da Companhia de Estágios entre 12 de novembro e 8 de dezembro. O início do estágio está previsto para fevereiro de 2025.



A companhia celebra a diversidade e promove a inscrição de candidatos de todos os perfis, com esforços contínuos para avançar na inclusão de mulheres, negros, LGBTQI+ e pessoas com deficiência. O programa oferece aos participantes uma experiência profissional rica e diversificada, reafirmando a dedicação da companhia à igualdade de oportunidades.

Claudia Pohlmann, Diretora de Recursos Humanos da Corteva Agriscience para a América Latina, destaca que a nova edição do Programa de Estágio da empresa reforça o compromisso com a construção de um ambiente de trabalho inclusivo, alinhado com a missão e os valores da Corteva. “Nos últimos quatro anos, mais de 450 estagiários passaram pelo programa, com uma média de efetivação de 20%. Em 2024, 55% das vagas de entrada foram preenchidas com estagiários, o que demonstra o compromisso da Corteva com desenvolvimento de talentos, com representação da nossa sociedade, para que possamos levar ao agricultor soluções inovadoras e sustentáveis”, ressalta a executiva.

Os candidatos passarão por um processo seletivo que inclui inscrição on-line, apresentações, painéis, estudos de casos e entrevistas. As oportunidades de estágio estão abertas para estudantes de diversos cursos de graduação, como: Agronomia, Biologia, Biotecnologia, Química, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, Farmácia, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Ciências Políticas, Relações Públicas, Comunicação, Design Gráfico, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Tecnologia da Informação, entre outros.

Estudantes de Agronomia e cursos correlatos poderão atuar em áreas como Comercial, Comercial de Campo, Pesquisa & Desenvolvimento, Produção de Sementes e Proteção de Cultivos, entre outras. A carga horária de estágio nessas áreas é de 8h/dia, 40 horas semanais, com período mínimo de seis meses, e possibilidade de renovação.

Já os estudantes de outros cursos de graduação podem se inscrever para vagas nas áreas corporativas, como Marketing, Comunicação, CRM, Atendimento ao Cliente, Engenharia, Excelência Industrial, Licenciamento, Finanças, Inteligência de Mercado, Compras, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Relações Institucionais e Governamentais, Segurança do Trabalho, Segurança Corporativa, Supply Chain entre outras. Nestas áreas, o estágio tem duração de até dois anos, com carga horária de 6h/dia, 30 horas semanais.

Programa de Desenvolvimento

A Corteva oferece diversos benefícios para apoio ao desenvolvimento do estudante durante o Programa de Estágio. A bolsa auxílio mensal para os estagiários com carga horária de 6 horas por dia é de R$ 2.200,00 e para os com carga horária de 8 horas por dia é de R$ 2.920,00. Os contratados ainda contam com assistência médica e odontológica, subsídio farmácia, auxílio transporte, auxílio refeição, auxílio internet, seguro de vida, Wellhub (GymPass) e apoio assistencial psicológico, jurídico e financeiro.

O estágio conta com programa robusto de desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dividido em três pilares fundamentais: experiências, exposições e capacitação. O programa também contempla feedbacks formais conduzidos pelo gestor e pelos principais mentores do estagiário. Além disso, a companhia apoia o estudante a melhorar suas habilidades de comunicação do Inglês, não só com a capacitação, como também na criação de oportunidades de exposição ao idioma, e oferece plataformas virtuais de treinamentos, como o LinkedIn Learning.

“O Programa de Desenvolvimento é um diferencial do Estágio na Corteva. O apoio que é dado a esses estudantes para desenvolvimento de suas competências é fundamental para a evolução de suas carreiras. Cabe a esse jovem aplicar as ferramentas aprendidas e contribuir com os objetivos da companhia”, salienta Claudia.

Confira abaixo as vagas distribuídas por localidade.





Cidade Estado Vagas Barueri (Alphaville) SP 22 Bauru SP 1 Campinas SP 1 Campo Mourão PR 1 Confresa MT 1 Cosmópolis SP 8 Engenheiro Beltrão PR 1 Formosa GO 4 Franco da Rocha SP 3 Frutal MG 1 Goiânia GO 1 Indianópolis MG 3 Itumbiara GO 4 Luís Eduardo Magalhães BA 1 Manhuaçu MG 1 Medianeira PR 1 Naviraí MS 1 Teixeira de Freitas BA 1 Palmas TO 1 Paragominas PA 1 Piracicaba SP 1 Planaltina DF 4 Rio Verde GO 2 Santa Cruz do Sul RS 12 São João da Boa Vista SP 1 Socorro SP 1 Sorriso MT 2 Tapejara RS 1 Uberlândia MG 1 Unaí MG 1 Vilhena RO 1 Total = 87

Sobre a Corteva

