Cortella e Rossandro lançam “As quatro estações da alma” em Ribeirão Preto

No dia 8 de outubro, Mario Sergio Cortella e Rossandro Klinjey estarão no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto (SP), para o Café Filosófico Especial e lançamento do livro As quatro estações da alma: Da angústia à esperança, publicado pela editora Papirus 7 Mares. O evento gratuito, que começa às 19h30, é um convite para refletir sobre as complexidades emocionais da existência.

Com bagagem em filosofia, educação e psicologia, Cortella e Rossandro trazem uma análise sobre a superação das dores e o cultivo da esperança. Os autores, ao compartilharem suas vivências, debatem os desafios contemporâneos das emoções e como a vida, com todas as suas nuances, pode ser compreendida e enfrentada.

Eles também destacam a importância de desmistificar as narrativas idealizadas das redes sociais e reconhecer que, por trás da busca por felicidade, há espaço para momentos de monotonia e reflexão genuína. A retirada de ingressos começa na segunda-feira, dia 7 de outubro, às 11h, e pode ser realizada clicando aqui – quantidade limitada a duas unidades por CPF.

SERVIÇO

O quê: Café Filosófico Especial e lançamento de livro “As quatro estações da alma: Da angústia à esperança”

Quando: 8 de outubro, às 19h30

Abertura: das 18h30 às 19h30

Onde: Theatro Pedro II, Ribeirão Preto

Endereço: Rua Álvares Cabral, 370 – Centro, Ribeirão Preto (SP)

Ingressos gratuitos: https://www.icones.com.br/evento/800573-cafe-filosofico-cpfl-especial (limite de 2 ingressos por CPF)

Início da distribuição: 7 de outubro, às 11h

Transmissão ao vivo no YouTube: https://www.youtube.com/cafefilosofico

Mais informações: https://institutocpfl.org.br/