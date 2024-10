Cortel SP lança sistema inédito de geolocalização nos cemitérios Santo Amaro e Araçá

Administrados pela Cortel SP, os cemitérios Santo Amaro, o mais antigo da capital paulista, e Araçá, a maior unidade urbana da América Latina, passam a contar com sistema inédito de geolocalização, a partir do Dia de Finados, a ser celebrado neste sábado (2). A plataforma hospedada no site da Cortel SP (https://cortelsp.com.br/) permite, por meio da pesquisa de nomes, acesso a informações dos jazigos, foto dos túmulos, além da localização das sepulturas em tempo real.

A geolocalização, inédita no serviço funerário de São Paulo, é resultado dos processos de digitalização e processamento de dados de 350 mil documentos das duas unidades, entre livros cemiteriais, certidões de óbito e cartas de concessão, iniciados pela concessionária há um ano. Em paralelo, a Cortel SP realizou conferência in loco e fotografou túmulos, quadras e terrenos para comparar com o levantamento digitalizado. Essas informações serviram como base para a criação do sistema. O investimento do grupo em todas essas etapas foi de, aproximadamente, R$ 4 milhões.

“Isso permite que o munícipe pesquise dados dos cessionários ou do último falecido. Com essas informações, a tecnologia localiza o jazigo, rua, quadra e guia os munícipes até o local”, explica Ricardo Pólito, diretor de cemitérios da Cortel SP. No total, considerando as outras três unidades administradas pelo grupo na capital – São Paulo, Dom Bosco e Vila Nova Cachoeirinha -, foram digitalizados 1,3 milhão de documentos. A expectativa é que o trio de cemitérios conte com a geolocalização até o próximo Dia das Mães.

“São subsídios importantes para a história de milhares de famílias, para a história da cidade, de milagreiros, devoção popular e para dar sequência às melhorias realizadas, como os investimentos em segurança, ações permanentes de zeladoria nas áreas comuns dos cemitérios, além das reformas já entregues, como salas de velórios, banheiros, acessibilidade, entre outras. Administramos concessões no total de 23 mil jazigos no Araçá, 12 mil no São Paulo, 3 mil no Santo Amaro, 8 mil no Cachoeirinha e 1,8 mil no Dom Bosco”, acrescenta Ricardo.

Recadastramento

A Cortel SP espera que a ferramenta auxilie e estimule mais munícipes a realizar o recadastramento. O grupo tem intensificado campanhas e contatos, via publicações em edital e notificações por carta registrada, para que os responsáveis pelos jazigos atualizem os dados. A ausência do novo cadastro pode caracterizar o jazigo como abandonado. O recadastramento pode ser realizado presencialmente nas unidades ou de forma online, por meio do site www.cortelsp.com.br/recadastramento, e do telefone (11) 5026-2750.

Início da digitalização

Os processos de higienização e digitalização dos documentos começaram no arquivo do Serviço Funerário municipal, em 2023. As máquinas geraram arquivos de 8 megabites por página. O processo também envolveu retirada, identificação, conferência, remoção de material magnético folha a folha, inserção de metadados iniciais de cada grupo, digitalização e, por fim, devolução da documentação no local de origem.

Endereços dos cemitérios

Araçá: Avenida Dr. Arnaldo, 666 – Pacaembu

São Paulo: Rua Cardeal Arcoverde, 1250 – Pinheiros

Dom Bosco: Estrada do Pinheirinho, 860 – Perus

Santo Amaro: Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 186 – Santo Amaro

Vila Nova Cachoeirinha: Avenida João Marcelino Branco, s/n – Vila Nova Cachoeirinha

Endereços das agências

Araçá: Avenida Dr. Arnaldo, 300 – Pacaembu

São Paulo: Rua Cardeal Arcoverde, 1250 – Pinheiros

Dom Bosco: Estrada do Pinheirinho, 860 – Perus

Santo Amaro: Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 186 – Santo Amaro

Vila Nova Cachoeirinha: Avenida João Marcelino Branco, s/n – Vila Nova Cachoeirinha

Vila Mariana: Rua São Paulino, 110 – Vila Mariana

Mooca: Rua Tabajaras, 439 – Mooca

Santana: Rua P. Lourival Machado, 303 – Santana

Berrini: Rua Irmã Gabriela, 51 – Monções

Paulista: Alameda Santos, 200 – Paraíso