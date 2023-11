Corte eleita: conheça o rei, a rainha e princesas do Carnaval 2024

O Carnaval de São Paulo 2024 teve a nova corte definida na noite deste sábado (25), durante evento promovido pela Prefeitura de São Paulo, por meio da São Paulo Turismo, na Fábrica do Samba. O rei Ricardo Cardoso de Lima, representando a agremiação Tom Maior; a rainha Jennifer Weida do Nascimento, da Mocidade Unida da Mooca; e a primeira princesa Bruna de Jesus Araujo Santana e segunda princesa Tata Soares, pela Tom Maior e a unidos de Peruche, respectivamente, representarão a folia paulistana no próximo ano.

O corpo de jurado foi composto por Felipe Pita, diretor de Eventos e representante da SPTuris, e diversas personalidades dos meios artístico, empresarial, profissionais de comunicação e autoridades: Wilson Eliodório, Ismael Toledo, Livia Martins, Leila Morena, Adriana Vasconcellos e Rita Cadillac. Eles avaliaram os candidatos nos quesitos “Estética Corporal e Simpatia” “Comunicação e Elegância” e “Samba no Pé” (partido alto e samba rasgado).

Os concorrentes se apresentaram com coreografia criada por Solange Ferreira, e ao final, tiveram a companhia dos representantes da Embaixada do Samba Paulistano: Maria de Lourdes Ribeiro e Antônio Carlos Ferreira, cidadão e cidadã-samba, escolhidos pela União das Escolas de Samba Paulistanas (Uesp).

Rainha e rei foram premiados com R$ 21 mil cada, a primeira princesa recebeu R$ 16 mil, a segunda R$ 11 mil. Os representantes da Embaixada do Samba receberam R$ 3 mil cada.