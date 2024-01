Corte do Carnaval de São Paulo 2024 recebe a chave da cidade

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, realizou hoje (24 de janeiro) a Entrega da Chave da Cidade para a Corte do Carnaval de São Paulo 2024. Estiveram presentes na cerimônia o vice-presidente da Liga SP, Renato Tomate, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, a primeira-dama do município, Regina Nunes, a secretária municipal de Cultura, Aline Torres, a secretária-adjunta de Turismo, Maressa Alves, o diretor de Clientes e Eventos da SPTuris, Felipe Pita, e o chefe de gabinete da SPTuris, Alex Peixe.

Os membros da Corte foram eleitos em evento no final de novembro de 2023 e fazem parte o rei Ricardo Cardoso de Lima, representando a agremiação Tom Maior; a rainha Jennifer Weida do Nascimento, da Mocidade Unida da Mooca; a primeira princesa Bruna de Jesus Araujo Santana e segunda princesa Tata Soares, pela Tom Maior e Unidos de Peruche, respectivamente.

Confira o perfil dos membros da Corte do Carnaval de SP 2024:

• Ricardo Cardoso de Lima, cabeleireiro, 43 anos e 138 kg

• Jennifer Weida do Nascimento, assistente administrativo, 29 anos e 1,57 m de altura

• Bruna de Jesus Araújo Santana, profissional da Educação Física, 34 anos e 1,65 m de altura

• Talita Vicente Soares (Tata Soares), consultora de viagens, 35 anos, 1,75 m de altura

Também fazem parte do grupo a Cidadã Samba, Maria de Loures Ribeiro, e o Cidadão Samba, Antônio Carlos Ferreira, que foram escolhidos em outro evento e representam a Velha Guarda da folia paulistana.

Função da Corte

A Corte existe há mais de 50 anos em São Paulo e os membros representam o Carnaval da cidade durante o ano. Após a eleição, a Corte participa da programação do Pré-Carnaval nos bairros, como os blocos da Abasp e ABBC.

Nos dias de desfile no Sambódromo do Anhembi, eles também participam reverenciando e dando boas-vindas às agremiações na passarela do samba.

Além disso, a Corte participa de ações e premiações do Carnaval. As escolas de samba costumam chamar os membros da Corte para comemorações de aniversário e lançamento dos sambas-enredo do Carnaval seguinte.