Corte de energia na UFRJ: inadimplência deixa universidade sem luz, dívida bate R$ 31,8 milhões

A concessionária de energia elétrica Light, responsável pela distribuição em 31 municípios do estado do Rio de Janeiro, implementou uma medida drástica nesta terça-feira, 12, ao cortar o fornecimento de energia para determinadas instalações da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A decisão foi motivada por uma inadimplência significativa por parte da instituição acadêmica.

Segundo informações divulgadas pela Light, a UFRJ acumula uma dívida que totaliza R$ 31,8 milhões, correspondente a faturas vencidas no período de março a novembro de 2024. Além disso, há um montante adicional de R$ 3,9 milhões referente a parcelas não pagas de um acordo financeiro estabelecido em 2020.

Esse acordo inicial visava o parcelamento de uma dívida preexistente de R$ 21,3 milhões. Contudo, até o presente momento, apenas R$ 13 milhões foram efetivamente quitados pela universidade. A interrupção no fornecimento energético ocorre após várias tentativas infrutíferas de renegociação e múltiplas reuniões com a administração superior da UFRJ desde junho deste ano, conforme relatado pela concessionária.

Importante destacar que as unidades classificadas como essenciais dentro da UFRJ, que incluem serviços críticos como saúde e segurança, permaneceram com o fornecimento elétrico ativo. Essa medida visa garantir que esses serviços essenciais continuem a operar sem interrupções para a comunidade.

Curiosamente, o corte de energia coincide com um dia significativo para a UFRJ: a divulgação de sua colocação em terceiro lugar no ranking das melhores universidades da América Latina, elaborado pela Times Higher Education.