Corrupção esportiva e suas implicações no Brasil

Os advogados Roberto Pagliuso e André Paz, do escritório Roberto Pagliuso Advogados, discutem os efeitos da corrupção esportiva no Brasil e suas implicações legais. Segundo eles, o tema vai além das competições, afetando torcedores, clubes e o mercado bilionário de apostas.

“A corrupção esportiva gera um ciclo vicioso que compromete a integridade das competições. Quando um resultado é manipulado, os verdadeiros perdedores são os torcedores e a credibilidade do esporte. A confiança dos apostadores é essencial para a manutenção do mercado de apostas, que movimenta bilhões de reais”, destaca o Dr. Roberto Pagliuso.

O advogado André Paz complementa, abordando a Lei nº 14.597, que tipifica a corrupção privada no contexto esportivo. “Essa legislação é um passo importante, mas é necessário que clubes e casas de apostas implementem mecanismos eficazes de prevenção e fiscalização. A responsabilidade não é apenas legal, mas também ética”, reforça.

Além disso, Paz alerta sobre a amplitude da manipulação de resultados. “Ela não se limita apenas à escolha de vencedores. Com a variedade de eventos para apostar, como cartões e escanteios, a manipulação se torna mais sutil, mas igualmente prejudicial. A integridade do esporte está em jogo.”

Por fim, Roberto Pagliuso enfatiza o papel das casas de apostas na prevenção de fraudes. “As empresas do setor devem investir em tecnologia para identificar indícios de manipulação. A comunicação com as autoridades é vital para garantir a lisura das competições e proteger o mercado.”