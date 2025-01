Corrida pode ajudar no combate à ansiedade e à depressão

O Brasil é o país com mais casos de depressão em toda a América Latina, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), com uma prevalência em torno de 15,5% ao longo da vida. Atividades físicas, como a corrida, são aliadas na prevenção e no tratamento de transtornos mentais desse tipo. A psicóloga do Hospital Sírio-Libanês, Denise Bachi, afirma que a prática da corrida auxilia na regulação de neurotransmissores fundamentais para o equilíbrio emocional, como a serotonina.

“O esporte favorece a liberação de serotonina e endorfina, responsáveis pelo aumento da disposição física e mental, além de promover a sensação de bem-estar e relaxamento”, explica a especialista.

Além dos benefícios emocionais imediatos, a prática também melhora a qualidade do sono e das funções cognitivas, podendo, inclusive, prevenir doenças neurodegenerativas.

“A corrida impacta positivamente tanto o corpo quanto a mente, ajudando as pessoas a se sentirem mais dispostas a realizar suas tarefas diárias e a enfrentar desafios com mais confiança”, acrescenta Denise.

Corrida como aliada do tratamento de transtornos mentais

Para aqueles que já enfrentam condições como ansiedade e depressão, a corrida pode ser uma ferramenta complementar importante ao tratamento médico e psicológico. O exercício atua na redução dos níveis de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, ajudando a controlar os sintomas e promover maior estabilidade emocional.

No entanto, Denise alerta para a importância de equilibrar a prática com outras estratégias de autocuidado.

“É essencial que a corrida não se torne uma dependência, mas sim um complemento saudável dentro de uma rotina equilibrada, que inclua uma alimentação balanceada, sono adequado e acompanhamento profissional, quando necessário”, destaca.

Além de ajudar no controle dos sintomas, a corrida pode atuar preventivamente, reduzindo as chances de desenvolvimento de ansiedade e depressão. A liberação de neurotransmissores durante o exercício não apenas melhora o humor, mas também contribui para a regulação de processos corporais, como digestão e pressão sanguínea, favorecendo o equilíbrio geral do organismo.

“Adotar a corrida como um hábito regular pode trazer impactos positivos em diversos aspectos da vida, estimulando a adoção de outros hábitos saudáveis e promovendo uma vida mais ativa e equilibrada”, finaliza Denise.

1ª Corrida Sírio-Libanês

A primeira edição do evento realizado pelo Sírio-Libanês ocorrerá em dois locais: no dia 30 de março, no Parque do Povo, em São Paulo, e no dia 6 de abril, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A corrida conta com percursos variados – caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km.

A iniciativa, que acontece às vésperas do Dia Mundial da Saúde, vai além de um evento esportivo, destacando a importância de adotar hábitos saudáveis e promover o bem-estar.

As inscrições já estão abertas [neste link para São Paulo] e [neste para Brasília].