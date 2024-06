Ladeira Abaixo: Corrida Maluca gratuita acontece em São Paulo

A esquina da movimentada Av. Brigadeiro Luis Antônio com a Avenida Paulista, em São Paulo, receberá um trânsito diferente neste final de semana. O local será palco do Red Bull Ladeira Abaixo, corrida maluca de carrinhos sem motor, cuja temática homenageará o universo geek. Por conta do evento, o trânsito de veículos na região sofrerá alterações nos dias 15 e 16.

A Avenida Brigadeiro Luis Antônio, entre os números 2.300 e 2.980, estará parcialmente interditada a partir de 00h01m, do sábado (15), ainda permitindo a passagem de ônibus e veículos. Das 22h, do sábado (15), até 20h, do domingo (16), a via estará totalmente fechada. No perímetro, os acessos às Alameda Jaú (nº 254 até 783), Alameda Fernando Cardim (nº 09 até 217), Alameda Sarutaiá (nº 989 a 2.762) e Rua Chris Tronbjerg (nº 354 a 2.589) estarão totalmente obstruídos a partir de 00h01, do sábado (15), até as 20h, de domingo (16).

Para os pedestres, a circulação segue liberada e a entrada no evento é gratuita. Para assistir ao evento, não é necessário retirar ingressos e o público poderá acompanhar todas as emoções da competição ao longo da Avenida Brigadeiro Luis Antônio. A estação de metrô Brigadeiro, da Linha 2-Verde, fica a poucos metros da largada oficial.

Saiba mais: Com mais de 130 etapas realizadas desde que foi criado, em 2000, o Red Bull Ladeira Abaixo é uma disputa entre pilotos (amadores ou experientes), que constroem seus próprios carrinhos sem motor, para descer uma via íngreme movidos pela força da gravidade. Velocidade, criatividade e outros critérios são fundamentais para encantar público e jurados em busca do título.

No Brasil, a competição em seu formato tradicional já teve sete edições, em locais como Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Balneário Camboriú (SC), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), São Paulo (SP) e Ribeirão Preto.

Em 2024, o Red Bull Ladeira Abaixo terá pela primeira vez em sua história uma edição temática e homenageará a cultura geek. Para conferir todos os projetos selecionados, acesse o site oficial da competição.

O Red Bull Ladeira Abaixo conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo