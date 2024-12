Corrida Internacional de São Silvestre 2024: Expectativas altas e mulheres em destaque

A Corrida Internacional de São Silvestre, um dos eventos esportivos mais icônicos do Brasil, se prepara para sua 99ª edição em 2024, marcando uma trajetória de sucesso e crescimento. Desde sua primeira realização em 31 de dezembro de 1925, idealizada pelo jornalista Cásper Líbero, a corrida tem atraído cada vez mais participantes. Após uma pausa forçada em 2020 devido à pandemia de COVID-19, o evento retorna com vigor renovado.

Com a expectativa de reunir mais de 37,5 mil corredores de 40 países, a prova deste ano destaca-se pela crescente participação feminina, que representa 39% do total de inscritos, com 14.625 mulheres confirmadas – um aumento de 2% em comparação ao ano anterior.

Entre as competidoras está Kleidiane Barbosa Jardim, que conquistou o sétimo lugar na edição anterior e almeja um espaço no pódio desta vez. “Minha expectativa é ser melhor do que em 2023”, afirmou durante uma coletiva realizada em um hotel na capital paulista.

No pelotão feminino de elite, Kleidiane estará acompanhada por outras renomadas atletas brasileiras, como Nubia de Oliveira Silva, campeã da Asics Golden Run SP, e Mirela Saturnino de Andrade, que venceu o campeonato sul-americano de maratona em 2017.

Apesar da determinação das corredoras brasileiras, conquistar a vitória nesta tradicional corrida não será tarefa fácil. Desde a vitória de Lucélia Peres em 2006, nenhuma atleta brasileira conseguiu subir ao topo do pódio. No entanto, as participantes mantêm a esperança viva. Nubia expressou seu otimismo: “Estou aqui com grandes expectativas e fiz uma ótima preparação. Acredito que é possível conquistar o pódio e serei a melhor brasileira na corrida”.

As principais adversárias das brasileiras são as quenianas, que dominaram as últimas edições do evento com 12 vitórias nos últimos 15 anos. Nomes como Agnes Keino e Cynthia Chemweno estão entre as atletas do Quênia que prometem competir ferozmente este ano.

A falta de incentivo para as atletas nacionais é frequentemente apontada como um fator que contribui para essa ausência no pódio. Kleidiane destaca a importância de atrair mais mulheres para o esporte: “Precisamos incentivar mais a presença feminina nas corridas”. Mirela complementa afirmando que o esporte pode ser um agente transformador: “O esporte me salvou e me proporcionou oportunidades”.

Nubia reforça essa visão ao afirmar que a jornada no esporte pode inspirar muitas outras mulheres: “Todas podem alcançar seus objetivos. O importante é acreditar e buscar melhorar através da corrida”.

Na categoria masculina, a disputa também promete ser acirrada. O Quênia lidera com um total impressionante de 18 vitórias no feminino e 17 no masculino desde sua inclusão em 1992. Contudo, Etiópia e Uganda têm se destacado recentemente, vencendo seis das últimas dez edições.

A última vitória brasileira na categoria masculina foi em 2010, com Marilson Gomes dos Santos. Para reverter esse cenário em 2024, o Brasil aposta em nomes como Fabio de Jesus Correia e Ederson Vilela, ambos com trajetórias vitoriosas em maratonas recentes.

Os atletas expressam confiança nas suas preparações para a prova deste ano. Ederson comentou sobre sua boa forma após um ano sólido em competições longas: “Estou focado e espero ter um bom desempenho”. Fábio também demonstrou otimismo ao afirmar estar na melhor fase da sua carreira.

Os desafios da prova são notórios; a característica do percurso exige uma preparação cuidadosa para lidar com os diferentes trechos, desde descidas até subidas íngremes. Os corredores ressaltam a necessidade de treinamento em grupo como uma maneira eficaz de fortalecer suas performances frente aos competidores internacionais.

A Corrida Internacional de São Silvestre ocorrerá às 7h25min com a largada da categoria Cadeirantes e seguirá com os demais grupos. Com um percurso estabelecido em 15 km desde 1991 e diversos pontos turísticos ao longo do caminho, a corrida se inicia na Avenida Paulista e culmina diante da Fundação Cásper Líbero.