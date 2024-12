Corrida de rua que homenageia Ayrton Senna abre inscrições para edição de 2025

Foi dada a largada para o maior evento do Brasil em homenagem a Ayrton Senna. O Ayrton Senna Racing Day 2025 abre as inscrições do 1º lote nesta segunda-feira (16). A corrida de rua, que acontece no dia 1º de maio, no circuito de Interlagos, completa 20 edições consolidadas no calendário de atletas amadores, profissionais e fãs do ídolo brasileiro.

Após o sucesso da etapa deste ano, a edição de 2025 apresenta novidades. A principal delas está no formato da prova, que será medida pelo número de voltas completas no traçado do Autódromo, incluindo a passagem pela icônica curva do “S do Senna”. No ato da inscrição, o participante poderá escolher a opção de 1 volta (4,1km), 2 voltas (8,3km) ou 3 voltas (12,5km).

O primeiro lote tem preços a partir de R$149, e o participante pode optar pelo Kit Run, composto por camiseta, sacola, número de peito e medalha; ou o kit Pole Positio, que possui adicionais de viseira e meia personalizadas do evento. Neste ano, outra novidade é a abertura antecipada em janeiro das vendas para a Senninha Racing Day, versão da prova para crianças de dois a 12 anos, inspirada nos desafios do Senninha, personagem infantil lançado pelo próprio Ayrton em 1994.

O evento é promovido pela Senna Brands, empresa responsável pela gestão das marcas e do legado de Ayrton Senna, e tem a organização da prova pela Vega Sports.

Acesse o site oficial do evento para fazer a inscrição e consultar o regulamento completo. Acompanhe todos os detalhes também pelas redes sociais, incluindo a abertura dos próximos lotes.

Celebração do legado de Ayrton Senna

A edição de 2024 da ASRD foi marcada pela celebração dos 30 anos do legado de Ayrton Senna. Mais de 10 mil pessoas estiveram no dia 1º de maio em Interlagos para correr na pista onde o tricampeão de Fórmula 1 fez história, com duas vitórias memoráveis nas temporadas de 1991 e 1993.

O evento contou ainda com exposições, exibição de acervo com itens do piloto como capacetes, macacões, objetos pessoais e o primeiro kart usado por Ayrton ainda criança.

Relembre a edição de 2024 da ASRD aqui.

Ayrton Senna Racing Day – 20ª edição

1º de maio de 2025

Local: Autódromo de Interlagos

Atletas PCDs devem enviar um e-mail para o endereço [email protected] com o laudo comprobatório para esta categoria e um documento com foto. Atletas acima dos 60 anos – terão desconto de 50% sobre o valor não promocional da inscrição no Kit Run. Esse valor do desconto para idosos não incide sobre preços promocionais e não é cumulativo com outros descontos. Grupos, assessorias, empresas e clubes podem ter benefícios especiais. Para mais informações e esclarecimentos, entre em contato com a Equipe de Grupos da Vega Sports pelo Whatsapp (11) 9 8884-6442.