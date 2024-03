Corrida Girl Power Run celebra o empoderamento feminino com apoio TotalEnergies Brasil

A Girl Power Run 2024 se aproxima. A famosa corrida vem para reunir o público feminino de todas as idades que estão em busca de qualidade de vida, compartilhar experiências e ainda reforçar o empoderamento. Celebrando o Dia Internacional das Mulheres comemorado neste mês, esta edição está marcada para dia 17, com distâncias de 5 e 10 km, na Ilha Musical do Parque Villa Lobos.

O evento vai além do esporte, representando movimento de união e força feminina e em um espaço que é só delas, com liberdade e respeito. A corrida de rua é considerada o esporte preferido dos participantes de eventos esportivos, onde o público feminino cresce a cada ano. Em 2022 chegou a 45%, segundo a pesquisa Perfil do atleta brasileiro.

A importância da corrida faz com que empresas invistam cada vez mais no esporte. Com o objetivo de celebrar a presença das mulheres no esporte, TotalEnergies Distribuidora Brasil, Companhia multienergética presente em mais de 130 países, entra como empresa apoiadora na competição. Além disso, a companhia terá um ponto de encontro no local com sorteios de relógios G-Shock, marca mundialmente reconhecida por sua resistência absoluta.

Para Daniela Percel, coordenadora de Marketing Digital, Comunicação e Inovação da TotalEnergies Distribuidora Brasil, a companhia está cada vez mais envolvida em corridas em prol da saúde e bem estar. “Focamos principalmente em mulheres, pois queremos que elas se sintam à vontade para serem protagonistas de suas vidas em qualquer ambiente”, explica.

Colocação

A premiação será para as três primeiras colocadas na categoria geral feminina, para todas as distâncias disputadas. As inscrições para a corrida podem ser realizadas aqui.

Serviço:

Girl Power Run

Data: 17 de março

Percurso: 5 e 10 km

Local: Ilha Musical – Parque Villa-Lobos

Endereço: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP, 05317-020

Horário: A definir

Entrega dos kits: Running Land – Rua Manuel da Nóbrega, 1882 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04001-006

Entre os dias 13, 14 e 15/03 das 10:00 às 20:00 e dia 16/03 – 10:00 às 18:00

Ingressos: Link