Corrida do Bob Esponja agita o Parque Villa Lobos, em São Paulo

O cenário das corridas em São Paulo acaba de ser enriquecido com uma atração irresistível: a Corrida Bob Esponja, em parceria com a Paramount, por meio de seu departamento de Consumer Products. O evento esportivo, pensado para toda a família, está marcado para o dia 26 de outubro, no Parque Villa-Lobos. A programação inclui uma corrida de 5km e uma caminhada de 2km. Um evento que celebra ainda, os 25 anos do personagem icônico da Nickelodeon. Prepare-se para uma experiência única e divertida!

E para os participantes, a diversão vai muito além da corrida em si. Com quatro opções de kits exclusivos – Basic, Bob Esponja, Patrick e Melhores Amigos – cada um repleto de itens surpreendentes, incluindo camisetas temáticas, números de peito e ecobags, a experiência será completa. E claro, uma medalha especial aguarda todos os corredores e caminhantes ao cruzarem a linha de chegada.

Não podemos nos esquecer das competições, com uma categoria Elite tanto para homens quanto para mulheres, premiada com troféus do 1º ao 5º lugares. Tem ainda a categoria geral com largadas em baterias, a adrenalina está garantida. E aos que preferem uma caminhada mais tranquila, não se preocupem, a categoria de 2km recreativa oferece diversão sem competição.

A organização é da Ponto Org Eventos, que já realizou corridas envolventes como Top Gun, Trolls, Chaves e Wally, sempre com cenários dignos de Instagram, kits especiais e medalhas que se tornam verdadeiros tesouros para colecionadores.

Com uma legião de fãs, a famosa esponja dos Sete Mares é um dos personagens mais queridos da Nickelodeon e um verdadeiro ícone pop multiplataforma, sucesso na TV, no cinema, na internet, em eventos dos mais variados portes e setores, além de experiências e produtos licenciados vendidos em todo o mundo.

Serviço

CORRIDA DO BOB ESPONJA

Link

Data: 26 de outubro de 2024 – domingo

Local: Parque Villa-Lobos (Av. Professo Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP)

Largadas:

Elite: 7h

Geral: primeira bateria – 7h30

Caminhada: após as baterias de corrida

Valor: R$ 89,90 (Kit Básico), R$ 139,90 (Kit Bob Esponja ou Kit Patrick Estrela) e R$ 269 (Kit Melhores Amigos)